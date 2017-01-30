YDÜ galibiyet serisini sürdürdü: 76-71

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında evinde ağırladığı Hatay BŞB takımını 76-71 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini sürdü.

İstanbul Cafer Ağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, rakibine karşı farkı 18 sayıya kadar çıkaran YDÜ, farkı kapatarak eşitliği sağlayan konuğuna geri dönüşü tamamlayamaya izin vermedi ve karşılaşmadan 76-71 üstün ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 2.5 dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. YDÜ, ilk 5 dakikayı 9-6 önde geçti. Kalan bölümde iyi bir performans gösteren Hatay BŞB’de Courtney Lynne Paris, takımının yakaladığı 8-2’lik seriyle ilk periyodun 14-11 Hatay BŞB’nin üstünlüğüyle tamamlanmasını sağladı.

İkinci periyoda Hatay BŞB basketler ile başlayarak seriyi 10-2 yaptı (16-11). Courtney Vandersloot ve Quanitra Holingsvorth’ün basketleriyle skoru eşitleyen YDÜ 10-0’lık seri yakalayarak öne geçti ve skoru da 21-16’ya getirdi. Hatay ekibi farkı 1 sayıya indirdi ve son 5 dakikaya 21-20’lik skorla girildi. Kalan bölümde rakibine 14-5’lik bir üstünlük kuran YDÜ, soyunma odasına 35-25 önde gitti.

Üçüncü periyoda, Courtney Vandersloot’ün üst üste üç basketi, Bahar Çağlar’ın sayıları ve Olcay Çakır’ın etkili oyunuyla başlayan YDÜ ilk 3 dakikanın ardından skoru 45-30’a getirdi. Sayı bulan Hatay BŞB farkı 11’e indirdi (56-45). Bahar Öztürk’ün serbest atışları ile 2 sayı daha üreten Hatay farkı 8 sayıya indirdi ve final periyoduna 56-48’lik skorla YDÜ’nün üstünlüğü ile girildi.

Son periyoda YDÜ Kyle McBride’ın üçlüğüyle başlayarak, skoru 59-48’e getirdi. Sayı Bularak 9-0’lık seri yakalayan Hatay temsilcisi son 5 dakikaya girilirken farkı 2 sayıya indirdi (59-57).

Bir basket daha bulan konuk takım seriyi 11-0 yaparak skoru eşitledi (59-59). Yakın Doğu Üniversitesi bulduğu sayılar ile skoru 65-59’a getirdi. Kyle McBride ve Angelica Robinson ile basketler bulmaya devam eden ev sahibi, seriyi 11-3’e çıkardı (70-62). Hatay BŞB’nin serbest atışlarından sonra mücadelede son 40 saniyeye 70-64 YDÜ’nün üstünlüğüyle girildi. Hatay ekibinden Gamze Takmaz’ın üçlüğüyle fark tekrar 4 sayıya inse de YDÜ’de Courtney Vandersloot’un serbest atışlardan 4’te 4 yapması ile fark 8’e çıktı (74-66). YDÜ son bölümde farkı korudu ve karşılaşmadan 76-71’lik galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkanlar

Yakın Doğu Üniversitesinde: Courtney Vandersloot 19 sayı, 8 ribaund, 9 asist, Kayla McBride 15 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Quanitra Hollingsworth 14 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Angelica Robinson 11 sayı, 10 ribaund, Bahar Çağlar 8 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Olcay Çakır 8 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Hatay BŞB’de : Courtney Paris 25 sayı, 13 ribaund, 4 asist, Katsiaryna Snytsina 11 sayı, 2 asist, Bahar Öztürk 13 sayı, 5 ribaund, 9 asist,Gamze Takmaz 11 sayı, 3 ribaund, 1 asist, Dragana Stankovic 6 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ile oynadı.