YDÜ finalde: 79-63

PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Botaş Spor’u 16 sayı farkla 79-63 yenen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, finale adını yazdırdı. Yakın Doğu Üniversitesi, yarın finalde Fenerbahçe- Hatay BŞB maçının galibi ile mücadele edecek.

Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda oynanan maça, Olcay Çakır Turgut, Quanitra Hollingsvorth, Kayla McBride, Sandrine Gruda ve Courtney Vandersloot ile başladı. Maçta periyotlar 7-15, 33-30, 61-46 ve 79-63 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Courtney Vandersloot maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Maça etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyotta kötü bir görüntü sergiledi ve çeyreği 15-7 geride tamamladı. İkinci periyotta gücünü ortaya koyan YDÜ, devreyi 33-30 geride tamamlasa da rakibini yetişmeyi başardı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren YDÜ, çeyreği 61-46 önde bitirmeyi başardı. Maçın son çeyreğinde de ciddiyeti elden bırakmayan Yakın Doğu Üniversitesi, 79-63 maçı kazanmasını bildi ve finale yükselen ekip oldu.

Öne çıkanlar

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Kayla McBride 18 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Courtney Vandersloot 15 sayı, 8 asist, Jantel Lavender 14 sayı, 5 ribaunt, Sandrine Gruda 14 sayı, 4 ribaunt, Quanitra Hollingsvorth 7 sayı, 6 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 7 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, Bahar Çağlar 4 sayı, 4 ribauntla takımın öne çıkan isimleri oldular.

Botaş Spor’da; Chelsea Gray 12 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Sehernaz Çidal 12 sayı, 3 ribaunt, Kiah Stokes 8 sayı, 7 ribaunt, Nevin Vatansever 4 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Frida Eldebrink ile Elif Erat 3 sayı ile oynadı.