YDÜ final hedefine ulaşamadı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Macaristan’nın Sopron kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four’da, karşılaştığı Sopron Basket’e 68-65’lik skorla mağlup oldu. Bu mağlubiyet ile finale veda eden Yakın Doğu Üniversitesi, 22 Nisan Pazar günü Rusya’nın Dynamo Kursk takımıyla üçüncülük maçına çıkacak. Final Four’da, Euroleauge 2017-2018 şampiyonluğu için ise finalde UMMC Ekaterinburg takımı ile Sopron Basket mücadele edecek

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Novamatic Arena’da oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Sandrine Gruda, Jantel Lavender, Elin Eldebrink beşiyle başladı. Maçta periyotlar 19-12, 40-30, 56-46 ve 68-65 tamamlandı. Maçta en skorer isim 19 sayıyla Yvonne Turner oldu.

Yakın Doğu Üniversitesinin hücumu ile başlayan maçta ilk basket Courtney Vandersloot’dan geldi. Sopron Basket ilk sayısını maçta bir dakika geride kalırken bulabildi. Elin Eldebrink, Kayla McBride ile sayı üreten Yakın Doğu Üniversitesi ilk üç dakikada 7-4 skor kaydetti. Periyotta 5.28 geçilirken hızlı hücumlarla sayı üreten Sopron Basket 7-11 maçta öne geçen taraf oldu. Periyotta son 3 dakikaya 9-15 Sopron Basket üstünlüğü ile gidildi. Yakın Doğu Üniversitesine baskılarıyla top kaybı yaptıran Sopron Basket ilk periyodu 12-19 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk dakikası 21-14’lük skorla geçildi. Maçta etkinliğini artırmaya başlayan Yakın Doğu Üniversitesi 7.49 geçilirken skoru 21-17 yaparak rakibi ile farkı 4 sayıya indirdi. Seyirci baskısıyla maçta üstünlüğünü sürdüren Sopron Basket periyotta 6.09 geçilirken farkı 9 sayıya çıkararak skoru 27-18 yaptı. Periyotta son 4 dakikaya 36-22 Sopron Basket üstünlüğü ile gidildi. Maçta ilk devreyi Sopron Basket 30- 40 önde tamamladı.

İki takımında iki buçuk dakika boyunca skor kaydedemediği maçın ikinci devresinde perdeyi açan taraf 7.02’de Sopron Basket oldu(30-42). Periyotta ilk beş dakika 32-48 Sopron Basket üstünlüğü ile geçildi. Periyotta son iki dakikaya 51- 38’lik skorla girildi. Final periyoduna maçta etkili oyununu sürdüren Sopron Basket üstünlüğü ile 56-46’lık skorla gidildi.

Son periyodun ilk basketi 8.38’de Sopron Basket’ten geldi (58-46). Periyotta dört dakika geride kalırken 61-52’lik skor kaydedildi. Maç boyunca aradığı rotasyonu ve oyunda etkinliğini kuramayan Yakın Doğu Üniversitesi bu periyotta Quanitra Hollingsvorth’la etkili olarak skoru 61-58 yaparak oyuna ortak oldu.(3.43). Pota altında etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi son 2.30’a girilirken 20 sayı geriye düştüğü maçta skoru 61-62’a taşıyarak öne geçen taraf oldu. Son dakikada skorun 65- 65 eşitlendiği maçı son saniyede üç sayılık basketi bulan Sopron Basket 68- 65 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesinde: Courtney Vandersloot 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kayla McBride 12 sayı, 5 ribaunt, Quanitra Hollignsvorth 11 sayı, 2 ribaunt, Jantel Lavender 10 sayı, 10 ribaunt, Elin Eldebrink 7 sayı, 3 asist, Sandrine Gruda 3 sayı, 8 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 4 sayı, Bahar Çağlar 3 sayı kaydetti.

Sopron Basket’te: Yvonne Turner 19 sayı, 4 ribaunt, Angela Salvadores 16 sayı, 4 ribaunt, Aleksandra Crvendakic 10 sayı, 11 ribaunt, Zsofia Fegyvemeky 10 sayı ile oynadı.