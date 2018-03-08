YDÜ Final - Four biletini kaptı: 66-85

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleauge çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Fransız Bourges Takımını 66-85 yenerek seride skoru 2-0’a getirip adını final four’a yazdırdı. Yakın Doğu Üniversitesi 20-22 Nisan’da düzenlenecek final four organizasyonunda mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, City, Arena: Bourges, Palais des Sports du Prado’da oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi; Courtney Vandersloot, Elin Eldebrink, Kayla McBride, Jantel Lavender ve Sandrine Gruda beşiyle çıktı. Maçta periyotlar 6-24, 24-43, 41-61 ve 66-85 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada rakibine ribaunt ve asistlerde üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibini geride bırakarak Final Four bileti almayı başardı. Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride ve Jantel Lavender 20 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.