YDÜ, F.Bahçe’yi devirdi: 72-61

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague altıncı hafta Türk derbisinde evinde ağırladığı Fenerbahçe’yi 11 sayı farkla 72- 61 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi beş galibiyetle mücadele ettiği B grubunda puanını 11’e çıkararak grubunda liderliğe yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi; Elin Eldebrink, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Ann Wauters ve Jantel Lavender ile başladı.

Hızlı başlayan mücadelede karşılıklı basketler elde edilirken, ilk periyodu 18-19 Fenerbahçe üstünlükle tamamladı. Mücadelenin 2’nci periyodunda Yakın Doğu Üniversitesi etkili olmaya devam etti ve soyunma odasına 36-34 üstün giderek ilk yarıyı önde kapattı. Üçüncü çeyrekte de ekili bir performans gösteren Yakın Doğu Üniversitesi bu periyodu da 55-44 üstün bitirdi. Son periyotta Fenerbahçe farkı azaltmak için çaba sarf etse de, mücadele Yakın Doğu Üniversitesi’nin 72-61’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Kayla McBride 17 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Courtney Vandersloot 13 sayı, 2 ribaunt, 9 asist, Jantel Lavender 12 sayı, 12 ribaunt, 1 asist, Ann Waunters 12 sayı, 8 ribaunt, Olcay Çakır 10 sayı, 2 asist, Elin Eldebrink 6 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, Bahar Çağlar 2 sayı, 3 ribaunt ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Fenerbahçe’de; Ayşe Cora 15 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Aerial Powers 13 sayı, 6 ribaunt, Kia Vaughn 12 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, Anna Dabovic 11 sayı kaydetti.

Kalaycıoğlu: “Galip ayrıldığımız için mutluyuz, oyuncularımız tebrik ediyorum”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, önemli ve zor bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Oyuncularını sahada gösterdiği mücadeleden dolayı kutlayan başantrenör; “Bütün oyuncularımı kutluyorum. Quanitra’nın eksikliğini hissettirmediler. Çok güzel mücadele ettiler. Maç sonuna doğru biraz rotasyon sıkıntısı yaşandık, yorgunluk kendini gösterdi ancak bütün oyuncularımız iyi oynadı. Amacımız play off’lara kalmak ve grubu ilk iki de bitirmek. Ev sahibi avantajını yakalamaya çalışıyoruz. Türkiye liginde ne az sayı yiyen takım olarak bilinen güçlü savunma özelliğimizi burada gösterdik. Kıbrıs Türk halkını gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Taraftarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.