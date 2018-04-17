YDÜ – Esentepe finali

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda kadınlar finalinin adı belli oldu. Yarı final mücadelesinde rakiplerini mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi ile Esentepe Yetenek Avcıları finale yükselen ekipler oldular.

YDÜ, UKÜ’yü yenerek final vizesi aldı

Atatürk Spor Salonu’nda günün ilk yarı final karşılaşmasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile YDÜ karşı karşıya geldi. Rakibini 32-26’lık skorla mağlup eden YDÜ adını finale yazdıran ilk ekip oldu. YDÜ’de 15 gol kaydeden Büşra Karabıyıkoğlu karşılaşmanın en skorer ismi oldu. UKÜ’nün en skorer ismi ise 5 golle oynayan Melisa özer oldu.

Esentepe’den farklı galibiyet

Günün diğer yarı final karşılaşmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Esentepe Yetenek Avcıları karşı karşıya geldi. Rakibini 49-35’lik skorla mağlup eden Esentepe finalde YDÜ’nün rakibi oldu. Esentepe’de 17 gol ile oynayan Kitra Kelmendi mücadelenin en skorer ismi oldu. DAÜ’de 10 gol kaydeden Ayşe Mullacuma ise takımın en skorer ismi olarak kayıtlara geçti. Kadınlar Federasyon Kupası final karşılaşması 7 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Erkekler yarı finalleri Perşembe günü

Erkekler Federasyon Kupası’nda finale yükselecek olan ekipler ise Perşembe günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Saat 18.00’de YDÜ ile UKÜ, saat 19.30’da DAÜ ile Gençlik Gücü finale yükselebilmek için mücadele edecek.