YDÜ, 'Elektronik bileklik' üretti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mühendisleri, yeni tip coronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişilerin kontrol altında tutulması için “elektronik bileklik” üretti.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, karantinada kalması gereken kişilerin takibi için üretilen bileklik sayesinde ev karantinasında olan kişilerin evlerinden dışarı çıkışları görülebilecek. Bilekliğin yasal düzenlemeler dahilinde devletin uygun göreceği pandemi dışı hallerde de kullanılabileceği de kaydedildi.

Evde karantina yönteminde karantinaya uymayan kişilerin tespitinin zor olduğu, aynı zamanda merkezi karantina sisteminin devlete ciddi bir maliyet yarattığı kaydedilen açıklamada, “Bu sayede karantina altındaki kişilerin düşük bir maliyetle 7/24 anlık olarak evlerinde takip edilebilecek” denildi.

Yazılımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi süper bilgisayarı kullanılarak üretilen bileklik için Android ve Ios telefonlara uygun uygulamalar da geliştirildi. Kullanıcının uygulamayı telefonundan silmesi veya bileklik ile telefon arasından bağlantının kopması halinde de sistem gerekli birimlere haber veriyor.