YDÜ Eczacılık’tan uluslar arası temsiliyet

Güney Kore’nin Başkenti Seul'de, 94 ülkeden 2603 katılımcıyla düzenlenen, 77. FIB Dünya Kongresi'nde aynı zamanda ACPE (Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Birliği) üyesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi başarıyla temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilgen Başgut tarafından yürütülen ve Kıbrıs Türk Eczacıları Birliği ile ortak olarak yapılan çalışmada “KKTC’deki Eczacıların Kurgusal Pnömonili Çocuk Hastaya Yaklaşımları” 77. FIB Dünya Kongresi'nde sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanları, Dr. Eczacı Laika Gökçekuş, Dr. Eczacı. Abdikarim Abdi, Uzman Eczacı. Sarah Khamis ve Uzman Eczacı Onur Gültekin’in araştırma ekibinde yer aldığı çalışma Güney Kore’de aynı zamanda Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği faal üyesi olan Dr. Eczacı Laika Gökçekuş tarafından FIB Dünya Kongresi’nde başarıyla sunuldu.

“Eczacılar konularında çok hassas”

Genel hatlarıyla, çalışma sırasında, eczacıların yaklaşık %84’ünün hasta yakınına birebir danışmanlık hizmeti verdiği, eczacıların yaklaşık %80’inin hastalık belirtileri ile ilgili detaylı sorular sorduktan sonra reçetesiz satılabilen ya da başka bir değişle tezgah üstü ilaçlar listesinde yer alan öksürük şurupları veya ateş düşürücü ilaçları önerirken, sadece % 9’u doktora yönlendirmeden antibiyotik önermesi gibi önemli konular masaya yatırıldığı belirtildi.

Eczacıların % 40’ının ise hiç ilaç önermeden veya reçetesiz satılabilen ilaçlar önerdikten sonra hastayı hekime yönlendirmeleri gibi hayati konular üzerinde duruldu.. Bu oranlarla, KKTC’deki eczacıların hasta danışmanlığı ve özellikle reçetesiz antibiyotik verilmesi konusundaki hassasiyetini açıkça ortaya koydukları dile getirildi.

Dr.Eczacı Laika Gökçekuş kongre’ye ilişkin olarak “1959 yılında dernek çatısı altında kurulan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 3 Mayıs 1999 yılında kendi yasamıza kavuşmuştur. Eczacılık mesleğini daha ileriye götürmek adına Türk Eczacılar Birliği ile ortak çalışmalar yaparak büyük engellemelere rağman Uluslararası Eczacılık örgütü (FBI)’e 1986 yılında üye olmayı başarmıştır.” dedi.