YDÜ durdurulamıyor: 89-75

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin sekizinci haftasında evinde Mersin Büyükşehir Belediyesini konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi 14 sayı farkla 89-75 maçtan galip ayrılarak ligde yedinci galibiyetini elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta etkili bir oyun koyan Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla Macbride 25 sayı ile en skorer isim olurken, Courtney Vandersloot ile birlikte toplamda 45 sayı kaydetti. Yakın Doğu Üniversitesi maça Cansu Köksal, Bahar Çağlar, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Jantel Lavender beşi ile başladı. Tempolu başlayan maçın ilk periyodu Yakın Doğu Üniversitesi’nin 25-21 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta iki takım da üst düzey oyununa devam etti ve devre YDÜ’nün 40-39’luk üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da takımlar sayıları kaydetmeye devam etti ve çeyreği 63-56 önde bitirdi. Karşılaşmanın son periyodunda Yakın Doğu Üniversitesi aradaki farkı açmayı başardı ve maçı da 89-75 galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Kayla McBride 25 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Courtney Vandersloot 20 sayı, 5 ribaunt, 11 asist, Jantel Lavender 17 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, Ann Wauters 12 sayı, 3 ribaunt, Bahar Çağlar 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Olcay Çakır 4 sayı, 2 ribaunt ile takımın öne çıkan isimleri oldu.

Mersin BŞB’de; Marica Gajic 16 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Bria Hartley 15 sayı, 6 asist, Krystal Thomas 14 sayı, 8 ribaunt, Asena Yalçın 10 sayı, 5 asist, Melike Oral 7 sayı kaydetti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Etkili bir oyun oynadık”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, etkili bir oyun oynadıklarını söyledi. İlk yarıda başa baş bir maç geçirdiklerini ifade eden Kalaycıoğlu, “İkinci yarı daha etkili bir oyun oynadık ve farkı açtık. Yakın Doğu Üniversitesi olarak amacımız normal sezonu birinci bitirmek. Play offlarda ev sahibi avantajı önemli. Yoğun bir sezon geçiriyoruz, hafta içi maçlarımız var. Antrenman dozajını biraz düşüreceğiz. Ekip olarak çok uyumluyuz. Quanitra bir süre daha dinlenecek ancak onu da özledik. Oyuncularıma güveniyorum. Kıbrıs Türk halkına gurur duyacağı bir takım yaratmak istiyoruz, inşallah böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.