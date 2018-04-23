YDÜ dördüncü tamamladı

Macaristan’nın Sopron kentinde düzenlen Euroleague Final Four üçüncülük maçında Rusya’nın Dynamo Kursk takımıyla karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı maçtan 82-87 mağlup ayrıldı. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi mücadele ettiği B Grubu’nu lider tamamlayarak Final Four’a kalma başarısı gösterdiği FIBA Kadınlar Euroleague 2017-2018 sezonunu dördüncü olarak tamamladı.

Novamatic Arena’da oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Elin Eldebrink, Kayla McBride, Jantel Lavender, Sandrine Gruda, Bahar Çağlar beşiyle başladı. Sopron Basket maçında parmağı çıkarak sakatlanan Courtney Vandersloot ise maçta forma giymedi. Maçta periyotlar 20-19, 44-46, 66-75 ve 82-85 tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesinde; Elin Eldebrink 21 sayı, 3 asist, Kayla McBride 17 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Jantel Lavender 15 sayı, 9 ribaunt, Sandrine Gruda 11 sayı, 6 ribaunt, Quanitra Hollignsvorth 8 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Bahar Çağlar 4 sayı, 2 ribaunt, Cansu Köksal 4 sayı kaydetti.

Kalaycıoğlu: “Final Four’a kalabilmek başarı”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Kısmet değilmiş. Final Four’a kalabilmek de büyük başarı. Buralara kolay gelinmiyor. Bütün oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.