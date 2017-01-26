YDÜ çeyrek final için sahada

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroCup Top 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı ve 76-62 galip geldiği Rutronik Stars Keltern takımıyla rövanş maçına çıkıyor. Maç bugün saat 18.00’de İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak ve BRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Vandersloot’un yıldızı parlıyor

YDÜ’nün akıllı basketbol oynayan oyuncusu Courtney Vandersloot ile Amerikalı yıldız oyuncusu Essence Carson EuroCup ikinci tur elemelerinin oynandığı ilk hafta maçlarında, EuroCup ilk 5’ine seçildiler. YDÜ’nün karşılaştığı Rutronik Stars Keltern maçında, Courtney Vandersloot 18 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, Essence Carson ise 15 sayı, 5 ribaunt, 3 asist kaydetti.

Dünya kadın basketbolunun en önemli oyun kurucuları arasında da gösterilen Courtney Vandersloot, Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 14. haftasında ise 20.5 ortalama ile sayı lideri oldu.

Kalaycıoğlu: “İlk 8 için önemli bir maç”

YDÜ Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Alman ekiple çıkacakları rövanş maçına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Avrupa kupasında ilk sekize girebilmek için çok önemli bir maç olduğunu söyledi. Rakipleri karşısında deplasmanda rahat bir oyunla maçı kazandıklarını söyleyen Baş Antrenör Kalaycıoğlu, “Ancak bu maç önemli, çünkü ilk sekize kalacak olan takımlar belirlenecek ve bu 8 takım kendi arasında eşleşecek. Ligde haftasonu aldığımız Fener mağlubiyetini üzerimizden atarak maça konsantre olmaya çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını en üst sıralara çıkarmak için Avrupa bizim için daha önemli. Oyuncularıma güveniyorum hepsi bunu gerçekleştirebilecek güce sahip, yönetim desteği de her zaman yanımızda.

Kyle Mc Bride geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından Fenerbahçe maçında pek etkili olamadı ama yaptığımız çalışmalarla ivme kazanarak daha sert performans gösterecektir. Önemli bir sınav için hazırız” şeklinde konuştu.