YDÜ BIRAKMADI SERİ FİNALE KALDI: 78-82

YENİDÜZEN Spor Servisi

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde final serisi 5’inci maçını Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kazanarak seriyi 2-2’ye getirdi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan serinin 4’üncü maçında Koopspor karşısında 82-78 galip gelen YDÜ seriyi kendi evi olan RA 25 Spor Salonu’na Çarşamba günü oynanacak onan 5’inci maça taşıdı. Kazanılmış 3 maç esasına göre oynanan seride Çarşamba günü galip gelecek olan takım 2016 – 2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

Kambala diskalifiye oldu

İlk periyodu 18-17 Koop üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada YDÜ 43-37’lik skorla soyunma odasına önde girdi. 56-52 ile son periyoda üstün giren YDÜ, maçı 82-78 kazanarak seriyi 2-2’ye taşıdı. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayı kaydeden YDÜ sporusu Derek Williams oldu. YDÜ’nün en skorer ismi ise 16 sayı üreten Kercem İnancı oldu. YDÜ’nün yıldız oyuncusu Kaspars Kambala maçın son anlarında kenarda beklediği sırada tribünlere yaptığı hareket nedeniyle maçın hakemi Salih Işık tarafından diskalifiye edildi. En az 1 maç ceza alması beklenen Kambala son maçta takımını yalnız bırakacak. Serinin son maçı 3 mayıs Çarşamba günü RA 25 Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak. 2-2’ye gelen seride galip gelecek olan taraf 2016 – 2017 sezonunu şampiyon olarak noktalayacak.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Salih Işık

KOOP: Kercem İnancı (16), Miroslav Cubrilo (11), Doğukan Demirman (9), Burhan Kırmızı, Mehmet Köroğlu, Andım Eryılmazlar (4), Osman Barışsever, Treamayne Johnson (14), Onur Onguner, Kıyal Selviler, Cliff Colimon (11), Tayfun Kuyan (13)

YDÜ: Vucasin Mandic (17), Kaspars Kambala (19), Halil Kutruza (4), İhsan Öğütücü (5), Kemal Taşçı (7), Sercem İnancı, Fehmi İpar, Hasan Semir, Arda Ustaoğlu (6), Vedat Kayapınar, Derek Williams (24), Ümit Keskin

PERİYOTLAR

1. Periyot: 18-17

2. Periyot: 37-43

3. Periyot: 52-56

4. Periyot: 78-82