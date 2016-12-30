Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında deplasmanda önemli spor camialarından biri olan Beşiktaş’la karşılaşacak.

Kalaycıoğlu: “Sıralama açısından önemli bir maç”

Liginin 11. haftasında Beşiktaş karşılaşması ile ilgili görüşlerini dile getiren YDÜ Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maçın sıralama açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, zorlu mücadeleye hazır olduklarını söyledi. Beşiktaş’ın ligin tecrübeli ve iyi kadroya sahip takımlarından biri olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, bu maçın siyah beyazlılar için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak “Türkiye Kupasına katılmak için bu son maçları olacak. Kupaya girecek ilk 8 takımın 4’ü girmeyi garantiledi. Diğer takımlarda mücadele ediyor. Dolaysıyla Beşiktaş için Türkiye Kupasına girebilmek adına bu maç ayrı bir önem taşıyor” dedi.

“Kendimizi mücadeleye hazır hissediyoruz”

Kalaycıoğlu, zor ve sert bir lig olarak nitelendirilen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin zor maçlarından bir tanesi olacağını ifade ederek, “Takım olarak yoğun çalıştık, kendimizi mücadeleye hazır hissediyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek kaliteli bir kadroya sahibiz. Pota altında sayılar üretebilmek için 40 dakika boyunca sahada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum” şeklinde konuştu.