YDÜ, Almanya’dan avantajlı döndü: 62-76

Yakın Doğu Üniversitesi kadın basketbol takımı Euro Cup’ta ikinci tur mücadelesinde ilk maçına çıktı. Almanya’da Rutronik Stars Keltern ile karşı karşıya gelen YDÜ takımı sahadan 76-62’lik üstünlükle ayrılarak ikinci maç öncesi avantaj yakaladı. YDÜ takımında Courtney Vandersloot 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 17’şer sayı kaydeden Kuanitra Hollingsvort ve Essence Carson galibiyette önemli rol oynadı. Alman temsilcisinde ise Mailis Pokk ve Jasmine Thomas’ın 16’şar sayısı takımlarının galip gelmesi için yetmedi. YDÜ ile Rutronik Stars Keltern arasında oynanacak rövanş maçı 27 Ocak Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.