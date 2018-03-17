YDÜ 2017 Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Bilim Ödülleri 2017” gerçekleştirilen görkemli törenle sahiplerini buldu. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Bilim Ödülleri kapsamında, “Genç Araştırmacı Ödülü”, “Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü”, “Yayın Ödülü” ve “Yayın Onur Ödülü” olmak üzere dört kategoride 145 araştırmacı ve öğretim elemanına ödül verildi. Törende ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, sempozyum ve kongrelerde Yakın Doğu Üniversitesini temsil ederek ödül kazanan araştırmacılar ve öğretim elemanlarına da teşekkür belgesi verilirken, “Yılın En İyi Fakültesi” ve “Yılın En İyi Öğretim Elemanı” başlıklı iki farklı ödül daha sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirilen törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, Öğretim Elemanları ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmaları öncesinde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları solist soprano Vasfiye Çakırtaş ve piyanoda Prof. Dr. Cevanşir Guliyev tarafından müzik dinletisi sunuldu. Törene yoğun programından dolayı katılamayan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke de, gönderdiği mesajda, bilime ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırdığı nitelikli bilim uzmanlarından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.

Yeni ivmeler

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, “Dün bugün olsun, bugün de dün olsun diyorum. Son 48 saati birleştirip tek bir gün yapabiliriz. Zira bu 48 saatte bayramlar çoğalacak. Pi günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Einstein’ın doğum günü ve buradaki değerli bilim insanlarının varlığı bu 48 saati taçlandırıyor” diyerek sözlerine başladı. Prof. Dr. Hassan, ödül töreninin kedilerine onur, başarı, kıvanç ve yeni ivmeler kazandıracağını belirterek, üst düzey çalışmaların onurunu yaşayacaklarını ve meslektaşlarının üstün performanslarını bir kez daha izlemiş olacaklarını söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise yaptığı konuşmada, Eflatun ve Aristo’dan örnekler vererek bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversitelerin idealizmin felsefi esasları üzerine temellenmiş bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlar olduğunu söyledi.