YDP’nin Anayasa Mahkemesi’nde açltığı dava görüşülmeye başlandı

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili açtığı dava Anayasa Mahkemesi’nde görüşülüyor.

Davanın görüşülmesine bu sabah 09.30’da başlanırken, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı mahkemede avukat Enver Öztürk’le birlikte hazır bulundu.

Davanın görüşülmesinin öğle saatlerinde tamamlanması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenmiş, eğer olacaksa ikinci turun 18 Ekim’de yapılmasına, Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevine devam etmesine karar verilmişti.

Karara Genel Kurul’da karşı çıkan YDP, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, 27 Nisan’da mukayyitlikte dava dosyalamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan YDP Başkanı Erhan Arıklı, Akıncı’nın görev süresinin 26 Nisan’da dolduğunu belirterek, “YDP, seçimlerin ertelenmesine karşı değildir. YDP Sayın Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin uzatılmasına karşıdır. Çünkü YDP bu konuda Anayasa’da bir boşluk olduğuna inanmamaktadır. En doğru kararı şüphesiz Anayasa Mahkemesi verecektir” demişti.