YDP'nin açtığı dava reddedildi

Yeniden Doğuş Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevde kalmasının Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla açtığı dava reddedildi. Anayasa Mahkemesi, oyçokluğu kararıyla Yeniden Doğuş Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevde kalmasının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davayı reddetti.

Dava Konusu olay nasıl gelişmişti:

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenmiş, eğer olacaksa ikinci turun 18 Ekim’de yapılmasına, Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevine devam etmesine karar verilmişti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimin ertelenmesine yönelik oy birliği aldığı kadar 19 Mart’ta Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin onayına sunulmuş, 41 evet, 2 ret oyuyla karar oy çokluğu ile kabul edilmişti. Ret oyları Yeniden Doğuş Partisi’nden gelmişti.