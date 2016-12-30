Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. YDP’den KTÖS’e siyah çelenk
YDP’den KTÖS’e siyah çelenk

YDP’den KTÖS’e siyah çelenk

YDP, 2017 yılı ajandasında bazı devlet büyüklerine ve kurumlara “yakıştırmalar ve suçlamalar” yapıldığı iddiasıyla, KTÖS'e siyah çelenk bıraktı.

A+A-


Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 2017 yılı ajandasında bazı devlet büyüklerine ve kurumlara “yakıştırmalar ve suçlamalar” yapıldığı iddiasıyla, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) siyah çelenk bıraktı.
YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sivil toplum örgütleri de eyleme katılarak YDP’ye destek verdi.Zaroğlu eylemde yaptığı konuşmada, KTÖS’ü kınadı, hükümeti göreve davet etti ve KTÖS ve yöneticileri hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi. Zaroğlu konuşmasında “Çocuklarımızı vatana ve millete hayırlı birer evlat olarak yetiştirsinler diye görev verdiğimiz öğretmenlerimizin mensup olduğu KTÖS’ün 2017 yılı için bastırıp dağıttığı ajanda Kıbrıs Türküne, onun şerefli geçmişine ve milli mücadelesine yapılmış en büyük hakarettir” dedi. 

Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.