YDP’den koalisyona yeşil ışık

Erken Genel Seçim sonucunda barajı geçerek, meclise 2 milletvekili gönderen Yeniden Doğuş Partisi, UBP ile koalisyon hükümetine sıcak bakıyor.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, UBP ile koalisyona olumlu baktıklarını açıkladı.

Zaroğlu, "halka rağmen siyaset yapılmaz" ifadesini kullanarak, halkın tüm partilere koalisyon görevi verdiğini ve halkı hükümetsiz bırakmanın söz konusu olmayacağını kaydetti.

Zaroğlu, UBP ile koalisyona kapılarını kapatan CTP ile HP'yi de eleştirerek, halkın sonraki seçimde bunun hesabını soracağını savundu.

Seçim öncesi açıklamalarında şartlar koşmalarından dolayı bu partilere seçmenin ceza kestiği görüşünü savunan Zaroğlu, "halka karşı siyaset yapılamayacağı" görüşünü yineledi.

Zaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi'nin yeni bir seçime hazır olduğunu kaydederek, 6 ay sonra bir seçim yapılsa YDP'nin yüzde 20 ile çıkacağını iddia etti.

Halkı hükümetsiz bırakmamak adına şuan için UBP ile koalisyona evet diyen ilk parti olduklarını hatırlatan Zaroğlu, halkın bir sonraki seçimde bunun mükafatını kendilerine vereceğini savundu.

Zaroğlu yarın akşam toplanacak partinin yetkili organlarının koalisyon konusunu görüşeceğini, son sözün parti organlarında olacağını vurguladı.