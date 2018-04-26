YDP’de tek aday Altuncuoğlu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK’sı dün akşam toplanarak, Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak Kemal Altuncuoğlu’nun aday gösterilmesini kararlaştırdı.

MYK toplantısında, Lefkoşa’nın dışında aday gösterilmemesine, hiçbir bölgede başka bir partili adaya destek verilmemesine, bazı bölgelerde bağımsız adayların desteklenmesine, kalan bölgelerde ise seçmenin serbest bırakılmasına karar verildi.





KEMAL ALTUNCUOĞLU KİMDİR?



YDP açıklamasında Altuncuoğlu, şöyle tanıtıldı:



“1960 yılında Kıbrıs’a gelen Türk alayının din görevlisi olan Altuncuoğlu’nun babası burada evlendi. 1964 Nevşehir’de doğan Altuncuoğlu 10 günlükken Ada’ya geldi. Babasının görevi gereği çocukluğu Larnaka, Limasol ve Lefkoşa’da geçen Altuncuoğlu ilk ve ortaöğrenimini Lefkoşa’da tamamladı. Altuncuoğlu küçük yaşta ticari hayata atıldı. Halen KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanlığını yapan Altuncuoğlu yıllardan beri esnafın sorunlarının çözümü için çeşitli projeleri uygulamaya koydu. Surlariçindeki esnafın Lefkoşa dışındaki bir sanayi sitesine taşınması için hazırladığı projenin son safhaya geldiğini söyleyen Altuncuoğlu, bu proje ile Lefkoşa’nın hayat bulacağını savunuyor.”