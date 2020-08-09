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YDP'de kurultay günü

YDP'de kurultay günü

Yeniden Doğuş Partisi’nin “Ver Elini Saray” sloganı ile düzenlediği olağanüstü kurultayı bugün yapılıyor.

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Fehime ALASYA

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) “Ver Elini Saray” sloganı ile düzenlediği olağanüstü kurultayı bugün yapılıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda herhangi bir seçim yapılmayacak, sadece tüzük değişiklikleri onaylanacak.

Kurultay öncesi YDP tarafında yapılan açıklamada, parti Tüzüğü’ne geçici bir madde eklenerek, Parti Meclisi üye sayısı artırılarak, 175’e çıkarıldığı açıklanmıştı.

YDP’nin seçimli 3. olağan kurultayının  Mart 2021 de yapılacağı da belirtilmişti.

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, az önce salona geldi. Arıklı, salon girişte partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

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Salona girişte maskesiz olan kişilere YDP baskılı maskeler dağıtıldı.

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Salonda büyük bir kalabalık görülürken, hiçbir noktada sosyal mesafe kuralına uyulmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da kurultaydaki protokolde yer aldı

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