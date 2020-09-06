YDP’de 2 pozitif vaka, Arıklı 10 gün izole

Yeniden Doğuş Partisi'nde 2 pozitif vaka çıktı. Parti seçim çalışmalarını 10 gün askıya aldı, Genel Başkan Erhan Arıklı ve beraberindeki temaslılar 10 gün boyunca evde izole olacak.

YENİDÜZEN’e konuşan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, partiden iki kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğunu ifade etti. Tüm seçim çalışmalarını askıya aldıklarını belirten Arıklı, 10 gün boyunca evde izole olacaklarını kaydetti.

Arıklı, “İki arkadaşımız pozitif çıktı, kendimizi evde izole ediyoruz. 10 gün süreyle tüm çalışmaları asıya aldık. çalışmalarımıza sosyal medya, basın-yayın yoluyla sürdüreceğiz.” dedi.

Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı ve Lefkoşa İlçe Başkanı’nın pozitif çıkmasıyla birlikte, YDP, seçim çalışmalarını 10 gün askıya aldı.

Pozitif vakaların çok sayıda temaslısı olduğuyla ilgili iddiaları da yanıtlayan Arıklı, “Bu arkadaşlarımızdan biri Türkiye’deydi, 28 Ağustos’ta çalışmalarımıza katıldı.” dedi.

Arıklı, söz konusu pozitif vakaların temaslılarına ilişkin 30 civarı kişiye tarama yapıldığını da sözlerine ekledi.