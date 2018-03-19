YDP Parti Meclisi belirlendi

Dün Yakındoğu Üniversitesi Kütüphane Salonunda yapılan Yeniden Doğuş Partisinin 2. Olağanüstü Kongresinde 100 kişilik Parti Meclisi, 15 kişilik Yedek Liste, 10 Kişilik Genel Başkan Kontenjanı, Disiplin ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye listeleri belli oldu.

YDP Parti Meclisi Üye Listesi:

Turan Büyükyılmaz Enver Öztürk Ahmet Çakır Sinem Tip Mustafa Ulaş Azer Özkan Emre Dalgıç Bayram Özel Fecriye Yönder İlter Ömeroğlu Bülent Fevzioğlu Şeyda Yılmaz Luckinger Mahmut Hayta Mehmet Kelebek Rakkate Fatı Ayhan Demir Bünyamin Öztürk Mehmet Ünal Bay Sunalp Derviş Sencer Okan Erdemsiz Güldem Akdağ Ahmet Bayırlı Derin Okçelen Yıldız Altuntaş Gültekin Ben Nejla Gazı İsmet İlkhan Ahmet Dinç Ejder Aslanbaba Sebahattin Alıcı Gökhan Saraç Ekrem Kaya Eyyüp Çatalkaya Kadir Yel Ayhan Arıklı Mesut Ayar Halil Şiranlı Kadir Çelik Necati Demir Mehmet Yavuz Ekmekçi Mehmet Fahri Çopurdur İdris Karademir Nurettin Yeşilyüz Süleyman Yıldız Zeki İnik Mehmet İneci Muhittin Kara Arif Zeren Orhan Hunç Bülent Kaya Mustafa Kalkan Ahmet Reyhanlı Naci Düzenli Alican Demirdöven Mehdi Uysal Hasan Hüseyin Tatlı Mehmet Sevinç Yılmaz Gündoğdu Kerim Çetiner Ahmet Beyazyüz Selahattin Akyüz Tanju Genç Muhittin Bolat İsmail Beyoğlu İ. Kemal Altuncuoğlu Mehmet Sevin Tansel Ersözer Ersin Çağlayan Fevzi Özbayrak Dinçer Çakıcı Cumhur Baloğlu Zehra Önder Servet Karabacak Nadir Kılgın Aşkar Ateş Dudu Kuyucuoğuları Ahmet Deliveli Bekir Bolatcan Mustafa Tat Rahmi Sarı Arife Karal Pul Tamer Karakaşlı Cuma Sevrim Gökhan Hançer Ümit Deniziçi Uluköksal Mehmet Tunçtürk Abdülkadir Oğuz Yiğit Şekip Hatay Aziz Parlak Ahmet Gezici Ramazan Karal Hamdo Şanverdi İbrahim Kaya Hasan Çelik Mehmet Karakaş İbrahim Özşen Hıdır Dinlemez İsmail Eker Orhan Düzce Emre Kaya

GENEL BAŞKAN KONTENJAN

Zeki Yılmaz Serkan Karal AdemKüçükandaç Musa Suiçmez Mustafa Soylu Mehmet Sağlam Yakup Tek Ali Kemal Baş Naci Karaoğlan Mustafa İspiroğlu

DENETLEME KURULU ASİL LİSTESİ

Şükrü Güçlü Reyhan Özhan Metin Şahan

DENETLEME YEDEK LİSTESİ

İlter Sarıoğlu Erkan Arıklı Haciali Özdemir

DİSİPLİN KURULU ASİL LİSTESİ

Yücel Uzgöker Ayfer Altuncuoğlu Sultan Elal Serdar Akbaş Özcan Çiçek

DİSİPLİN KURULU YEDEK LİSTESİ

Hüseyin Aysen Abdülkadir İkinci Özel Hallaç

PARTİ MECLİSİ YEDEK LİSTESİ