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YDP Parti Meclisi belirlendi

YDP Parti Meclisi belirlendi

Yeniden Doğuş Partisinin 2. Olağanüstü Kongresinde 100 kişilik Parti Meclisi belli oldu.

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Dün  Yakındoğu Üniversitesi Kütüphane Salonunda yapılan Yeniden Doğuş Partisinin 2. Olağanüstü Kongresinde 100 kişilik Parti Meclisi, 15 kişilik Yedek Liste, 10 Kişilik Genel Başkan Kontenjanı, Disiplin ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye listeleri belli oldu.

YDP Parti Meclisi Üye Listesi:

  1. Turan Büyükyılmaz
  2. Enver Öztürk
  3. Ahmet Çakır
  4. Sinem Tip
  5. Mustafa Ulaş
  6. Azer Özkan
  7. Emre Dalgıç
  8. Bayram Özel
  9. Fecriye Yönder
  10. İlter Ömeroğlu
  11. Bülent Fevzioğlu
  12. Şeyda Yılmaz Luckinger
  13. Mahmut Hayta
  14. Mehmet Kelebek
  15. Rakkate Fatı
  16. Ayhan Demir
  17. Bünyamin Öztürk
  18. Mehmet Ünal Bay
  19. Sunalp Derviş Sencer
  20. Okan Erdemsiz
  21. Güldem Akdağ
  22. Ahmet Bayırlı
  23. Derin Okçelen
  24. Yıldız Altuntaş
  25. Gültekin Ben
  26. Nejla Gazı
  27. İsmet İlkhan
  28. Ahmet Dinç
  29. Ejder Aslanbaba
  30. Sebahattin Alıcı
  31. Gökhan Saraç
  32. Ekrem Kaya
  33. Eyyüp Çatalkaya
  34. Kadir Yel
  35. Ayhan Arıklı
  36. Mesut Ayar
  37. Halil Şiranlı
  38. Kadir Çelik
  39. Necati Demir
  40. Mehmet Yavuz Ekmekçi
  41. Mehmet Fahri Çopurdur
  42. İdris Karademir
  43. Nurettin Yeşilyüz
  44. Süleyman Yıldız
  45. Zeki İnik
  46. Mehmet İneci
  47. Muhittin Kara
  48. Arif Zeren
  49. Orhan Hunç
  50. Bülent Kaya
  51. Mustafa Kalkan
  52. Ahmet Reyhanlı
  53. Naci Düzenli
  54. Alican Demirdöven
  55. Mehdi Uysal
  56. Hasan Hüseyin Tatlı
  57. Mehmet Sevinç
  58. Yılmaz Gündoğdu
  59. Kerim Çetiner
  60. Ahmet Beyazyüz
  61. Selahattin Akyüz
  62. Tanju Genç
  63. Muhittin Bolat
  64. İsmail Beyoğlu
  65. İ. Kemal Altuncuoğlu
  66. Mehmet Sevin
  67. Tansel Ersözer
  68. Ersin Çağlayan
  69. Fevzi Özbayrak
  70. Dinçer Çakıcı
  71. Cumhur Baloğlu
  72. Zehra Önder
  73. Servet Karabacak
  74. Nadir Kılgın
  75. Aşkar Ateş      
  76. Dudu Kuyucuoğuları
  77. Ahmet Deliveli
  78. Bekir Bolatcan
  79. Mustafa Tat
  80. Rahmi Sarı
  81. Arife Karal Pul
  82. Tamer Karakaşlı
  83. Cuma Sevrim
  84. Gökhan Hançer
  85. Ümit Deniziçi Uluköksal
  86. Mehmet Tunçtürk
  87. Abdülkadir Oğuz Yiğit
  88. Şekip Hatay
  89. Aziz Parlak
  90. Ahmet Gezici
  91. Ramazan Karal
  92. Hamdo Şanverdi
  93. İbrahim Kaya
  94. Hasan Çelik
  95. Mehmet Karakaş
  96. İbrahim Özşen
  97. Hıdır Dinlemez
  98. İsmail Eker
  99. Orhan Düzce
  100. Emre Kaya

GENEL BAŞKAN KONTENJAN

  1. Zeki Yılmaz
  2. Serkan Karal
  3. AdemKüçükandaç
  4. Musa Suiçmez
  5. Mustafa Soylu
  6. Mehmet Sağlam
  7. Yakup Tek
  8. Ali Kemal Baş
  9. Naci Karaoğlan
  10. Mustafa İspiroğlu

 

DENETLEME KURULU ASİL LİSTESİ

  1. Şükrü Güçlü
  2. Reyhan Özhan
  3. Metin Şahan

DENETLEME YEDEK  LİSTESİ

  1. İlter Sarıoğlu
  2. Erkan Arıklı
  3. Haciali Özdemir

DİSİPLİN KURULU ASİL LİSTESİ

  1. Yücel Uzgöker
  2. Ayfer Altuncuoğlu
  3. Sultan Elal
  4. Serdar Akbaş
  5. Özcan Çiçek

 

DİSİPLİN KURULU YEDEK  LİSTESİ

  1. Hüseyin Aysen
  2. Abdülkadir İkinci
  3. Özel Hallaç

 

PARTİ MECLİSİ YEDEK LİSTESİ

  1. Oktay Güney
  2. Ali Suiçmez
  3.  Mustafa Evleksiz
  4. Aynur Aydınlı
  5. Ece Özyay
  6. Fatih Suiçmez
  7. Kerim Çetiner
  8. Remzi tanık
  9. Tolga Arıklı
  10. Ahmet Bayırlı
  11. Esra Tahir
  12. Ahmet Kurt
  13. Emine Kumaş
  14. Nuriye Alıcı
  15. Naz Acar
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