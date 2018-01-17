YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu: “Altı boşaltılmış bakanlık kabulümüz olmayacaktır”

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, mevcut seçim sisteminin kaldırılması şartıyla koalisyon görüşmelerine başlayabileceklerini belirterek, “YDP’ye ihtiyaç olursa, şartlarımız gerçekleştikten sonra masaya otururuz. Kesinlikle 2 bakanlığa tav olacak parti değiliz. Altı boşaltılmış şekilde bakanlık kabulümüz olmayacaktır” dedi.

Didem MENTEŞ

Koalisyon modeliyle ilgili diğer partilerle görüşme yapmadıklarını söyleyen Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, mevcut seçim sisteminin kaldırılması şartıyla koalisyon görüşmelerine başlayabileceklerini belirtti. Parti tabanında çoğunluğun erken seçime gitme düşüncesi olduğunu vurgulayan Zaroğlu, “YDP’ye ihtiyaç olursa, şartlarımız gerçekleştikten sonra masaya otururuz. Kesinlikle 2 bakanlığa tav olacak parti değiliz. Altı boşaltılmış şekilde bakanlık kabulümüz olmayacaktır” dedi. Zaroğlu, şunları aktardı: “YDP’de henüz resmi bir görüşme yok. Bizim YDP olarak resmi ya da gayri resmi olarak hükümette olma gibi bir gailemiz, derdimiz, arzumuz ve talebimiz olmadı. Bizimle hükümet kurmak isteyenler, bu seçim sistemini değişmesi için olumlu yönde bize yaklaşacaklar. Kesinlikle bu ucube seçim sistemini değişmesini istiyoruz. Halkın iradesini tam manada sandığa yansımadığını gördük. % 11 civarında yanan bir karma oy var. Karma oyun bizi çok büyük felakete sürüklediğini, halkın iradesini tam olarak sandığa yansımasına engel olduğunu gördük. Çarşaf liste ve karma sisteminin kalkmasıyla beraber, koalisyon görüşmelerine başlayabileceğimizi ifade ettik. YDP’nin şunu istediği şunu talep ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Şunu istiyoruz diye bir gailemiz de olmadı, biz tabanımızdan gelen sese kulak vermek zorundayız. Bizim hükümette olup olmamızı yetkili organlarımız karar verecek. Tabanımızın ve yetkili organlarımızın bakış açısı şu; yeni bir seçimden çıktık, elbette ki ülkeyi hükümetsiz bırakıp kaosa sürüklemenin yanlış olacağını düşünüyoruz. Bu konuda elimizi değil bedenimiz taşın altına koymaya hazırız. Ama hükümet dışında kalmayı savunanların sayısı daha yoğunluktadır. Biz seçim öncesinde anketlerle manipülasyonlara uğramış, zarara uğratılan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla şuanda önümüzde yapılacak seçimlerde çok ciddi bir oy oranıyla geleceğimiz de aşikarken, tabanımızdan ciddi manada erken seçime gitme düşüncesi de fazlasıyla var. Dolayısıyla bizim hiç partiden talebimiz yok ama YDP’ye ihtiyaç duyulur, halk hükümetsiz kalmasın denirse elbette ki birinci söylediğimiz şart gerçekleştikten sonra masaya otururuz. Kesinlikle 2 bakanlığa tav olacak parti değiliz. Altı boşaltılmış şekilde bakanlık kabulümüz olmayacaktır. Halkımıza söz verdiğimiz manifestomuzda yer alan sözleri gerçekleştirmemize müsaade edilmesi durumda ancak hükümette görev alırız. YDP’nin istediği bakanlıklar konusu elbette partinin yetkili organlarıyla konuşuldu ancak pazarlık masasına oturmadan bunları söylemem doğru olmaz."