YDP ‘çatı aday’ için yarın UBP’ye gidecek

Yeniden Doğuş Partisi, kendi adaylarını ilan etmeden önce son bir kez partilerle diyalog kurma kararı aldığını, bu çerçevede yarın saat 11’de UBP’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

YDP’den yapılan açıklama şöyle:

Yeniden Doğuş Partisi, olarak halkın beklentisi ve milli çıkarların doğrultusunda hareket etmeyi şiar edinmiş bir partidir. Bu amaçla da Cumhurbaşkanlığı konusunda bir milli mutabakat sağlayabilmek için diğer partilere “Erken Seçim Şartı ile bir çatı aday” konusunda anlaşma çağrısında bulunmuş fakat olumlu bir cevap alamamıştık.

YDP olarak kendi adayımızı ilan etmeden önce son bir kez diğer siyasi partilerle diyalog kurma kararı almış bulunuyoruz. Bu amaçla yarın saat 11 de UBP yi ziyaret ederek çatı aday konusunu istişare edeceğiz.”