YDK'da bir öğretmen pozitif, temaslılar taranıyor

Yakın Doğu Koleji'nde bir öğretmenin COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan öğretmenin durumunun iyi olduğu belirtilirken temaslılarının Sağlık Bakanlığı takibi altında olduğu kaydedildi. Test ve taramaların hem okulda hem de temaslılar arasında yapıldığı ifade edilirken şu ana kadar herhangi başka bir pozitif vakaya rastlanılmadığı öğrenildi. Söz konusu öğretmenin öğrencilerine eğitimin "online olacak şekilde" yeniden düzenlendiği bildirilirken Yakın Doğu Koleji'nin eğitim faaliyetlerini alınan tedbirler çerçevesinde sürdürdüğü iletildi.