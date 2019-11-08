YAZIKLAR OLSUN

Türkiye’de kurulmuş bir araştırma şirketi 2015 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana her seçimde birilerinin daveti ile Kıbrıs’a gelerek kendince “Algı Operasyonu” yapıyor.

Özellikle seçime kısa bir süre kala ve kararsız seçmen sayısı oldukça yüksek olduğu dönemde kimin tarafından ödenmişse onu önde gösteren sözde anket sonuçlarını kamuoyuna açıklıyor.

Bunu yalnızca Kıbrıs’ta değil, kendi ülkesi Türkiye’de de yapıyor. Ama Türkiye büyük bir ülke olduğundan ve 15-20 tane araştırma şirketinin bu yönde anket yayınlamasından dolayı fazla ciddiye alınmıyor.

Türkiye’de 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri için Gezici’nin yaptığı anketleri araştırdım. Sonuç gerçekten ilginç oldu.

9 Mayıs 2018 Gezici: Erdoğan % 46, Akşener % 25-27 ve İnce % 17-18 bandında.

Şimdi sıkı durun. Bu sonuçların ardından Murat Gezici bir TV programına anketi yorumluyor. Gezici yorumunda “Cumhur ittifakı adayı Erdoğan ile İyi parti adayı Meral Akşener 2.tura kalması durumunda, seçimi Akşener’in alacağını, ancak 2.tura Erdoğan ile İnce’nin kalması durumunda ise Erdoğan’ın seçimi kazanacağını” iddia etti. Murat Gezici Erdoğan karşıtı seçmene “Erdoğan’ın karşısında 2.tura İnce kalırsa Erdoğan kazanır. O nedenle Erdoğan’ın kaybetmesi için ilk turda oyları Akşener’e verin” mesajı veriyordu.

8 Haziran 2018 Gezici: Erdoğan % 48.7, Muharrem İnce % 25.8, Meral Akşener % 14.4, Selahattin Demirtaş % 10.1.

14 Haziran 2018 Gezici: Erdoğan 47.1, İnce % 27.8, Akşener % 14.1. Murat Gezici bu anketi “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2.inci tura kalıyor” diye açıklamıştı.

Peki 24 Haziran 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu?

Erdoğan % 52.59 ile ilk turda ipi göğüsledi. İnce % 30.64 oy alarak 2.inci oldu. Demirtaş % 8.40 ile 3.üncü ve Akşener % 7.29 ile 4.üncü oldu.

Gezici’nin algı operasyonu bırakınız başarısız olmayı resmen çöktü.

Gezici şimdi yeniden Kıbrıs’a gelerek 2015’te yaptığı gibi yeni bir algı operasyonu yapıyor. Bu kez Akıncı’yı değil, Ersin Tatar’ı öne çıkarıyor. Önceki gün açıkladığı anket sonuçlarına göre seçim 2.inci tura kalacak ve 2.inci tura mutlaka ankette en yüksek oyu alan Ersin Tatar kalacak. Ayrıca Ersin Tatar 2.inci tura kiminle kalırsa kalsın seçimi kazanıyor.

Algı operasyonu tam da Türkiye’de yaşanan 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaptığı algı operasyonunun tıpkısının aynısıdır.

Gezici’nin açıkladığı anketin kendi içindeki çelişkileri konuşmaya bile değmez. Belli ki özellikle bazı cevaplar tamamen atmasyondur.

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Bu olayın bir başka boyutu daha var. Gezici araştırma şirketi Türkiye’de kayıtlı bir şirkettir. Kayıtsız olduğu için KKTC yasalarına göre bu ülkede iş yapması yasaktır. Kayıt yaptırması durumunda yaptığı işin karşılığı olarak kazandığı paranın % 16’sını KDV olarak, % 10’unu da stopaj olarak KKTC Vergi Dairesi’ne yatırmalıdır.

Bildiğim kadarıyla bugüne kadar böyle bir vergi ödemediği gibi, kayıt da yaptırmadı.

İkincisi 7 Ocak 2018 Genel seçimlerden birkaç gün önce, yani anket açıklamasının yasak olduğu günlerde anket sonucu açıklayarak KKTC yasalarına göre suç işlemiştir. Dönemin YSK başkanı da olan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik yaptığı açıklamada “Bu bir suçtur, yayınlamak da suçtur. Murat Gezici hakkında gereken yapılacak, Kıbrıs’a gelirse başına geleni çekecek” demişti.

Kıbrıs’a geldi ama başına bir şey gelmedi. Narin hanım Yenidüzen’e yaptığı açıklamada “bildiğim kadarıyla davanın tebliğ edilmesi gereken süre içerisinde polis tebliğ yapmadı” dedi.

Ben sormak istiyorum bu ülkenin yasaları bazı kimseler için geçerli değil mi?

Kim, neden bu tebliğin zamanında yapılmasını engelledi?

Bu ülkede Yüksek Mahkeme’nin üstünde başka güçler mi var?

Açık açık suç işleyen bu zat nasıl olur da yeniden aynı suçu işlemek üzere elini kolunu sallaya sallaya bu ülkeye gelerek, göğsünü gere gere anket sonucu açıklayabiliyor?

En kötüsü nedir bilir misiniz, bu ülkenin yasalarına saygısı olmayan, bu yasaları herkesin gözü önünde çiğneyebilen, bu ülkenin insanını geri zekalı ve ahmak yerine koymaya çalışan bu kişiyi hala uzman sayan belli bir çevre vardır.

Yazıklar olsun.