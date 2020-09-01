Siyaset önemli bir iştir. Her ne kadar siyasete ve siyasetçiye duyulan güven azalmış olsa da, kamusal alanın en önemli uğraşlarından biridir.

Adı üzerinde siyasettir yapılan. Özü itibarıyla siyasi kararlar almaktır. İnsanları inandırmaktır. Kitleleri ikna etmek, yönlendirmektir. Hedefler belirlemek, ona doğru yürümektir siyaset.

Siyasette bir altyapı olur. İdeoloji olur mesela, en temelde, bir dünya görüşü... Bir misyon ve vizyon olur siyasette, siyasetçide… Stratejiler, taktikler olur. Bilinçli bir eylemdir siyaset. Bilgi de ister, birikim de…

Böyle olursa siyaset, halka hizmet olursa asıl hedef, kalitesi yükselir siyasetin de siyasetçinin de…

Toplumda değer bulur. Karşılığını da bulur. Saygı görür, destek bulur, taltif edilir, baş tacı yapılır.

Örnek alınır, rol modeli seçilir, koruyucu/kurtarıcı/ileri götürücü gözüyle bakılır onlara…

Aksi olursa ama bunların, en göz önündeki kurum ve kişiler olarak siyaset ve siyasetçi, o zaman seviye düşer.

Toplum bakar, sorgular “Bunlar mı temsil edecek beni” diye…

O seviyeye layık olmadığını düşünür insanlar…

***

Başbakan Tatar’ın ‘seçim gezisi’ yaptığı izinsiz dergahın görüntülerini izleyenler en çok da ‘mide bulantısı’ hissettiklerini söylediler.

Çok sayıda insan o videoların ‘yalan’ ya da ‘montaj’ olması için dua etti.

Tatar’a destek verenler değil!..

Muhalif olanlar bile…

Kimse inanmak istemedi.

Çünkü iki-üç oy daha fazla almak uğruna, laik ve modern karaktere sahip bu toplumun hilafına böyle işler yapılamazdı.

Adam almış karşısına Başbakanı, ‘fetih’ dersi veriyor!

Başbakan da kuzu kuzu dinliyor!

“Bin 400 sene öncesinden buraları bizimdir” diye ezberlediği cümleleri sıralıyor, karşıda ses seda yok!..

Sonra da geçiyorlar ayin kısmına…

Güya Başbakan duvardaki tefi görmüş de, ‘ne yaparsınız bununla?’ diye sormuş!..

Bula bula bu ‘mazeret’i bulmuş etrafındakiler Tatar’ın!..

Komik bile değil.

İnsanların akıl sağlığıyla oynama teşebbüsüdür bu olsa olsa. Başka bir şey değil.

Yok, eğer gerçekten Tatar bu yaşına kadar tef ile ne yapıldığını bilemiyorsa, o zaman mevzu çok daha sıkıntılı olur tabii…

***

Siyasetin birçok tarafı kirli zaten… Bu yüzden insanlar siyasetten, siyasetçiden uzak duruyorlar.

Seviye düştükçe, mesafe daha da açılıyor.

Kalite düştükçe düşüyor.

Seçim sürecinde görüşler, projeler, öneriler tartışacak ve insanları bunlarla ikna edecek yerde nelerle uğraşıyor kimileri!..

Yazık, gerçekten çok yazık…