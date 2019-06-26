Ötüken köyü girişinde dün öğle saatlerinde kamyon ve salon aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Nefi Yazıcı bugün defnedilecek.

Yazıcı ikindi namazı sonrası, Aygün köyünde defnedilecek.

Dün yaşanan kazanın ardından 2019 yılı 1 Ocak ve 26 Haziran tarihleri arasında trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, dün Ötüken köyü girişinde, Orun Cumayev (E-38), yönetimindeki LA 906 plakalı kamyon ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nefi Yazıcı (E-47) yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpışması sonucu yaşanmıştı.

Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

‘Karşı şerit’ kabusu



1.5 yılda 18 kişiyi "karşı şeritten

gelen araçlar" yüzünden kaybettik



Kanayan yara trafik kazalarında, araçların ‘karşı şeride’ geçerek ölümlerin meydana gelmesi, yol güvenliğini yeniden gündeme taşıdı: 2018’den bugüne, 1.5 yıllık dönemde 18 kişi, karşı şeritten gelen araçla meydana gelen çarpışma sonucu yaşamını yitirdi.

Bu kişilerin bazıları kullandıkları aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı şeride geçerek hayata veda ederken, kimileri de başka sürücülerin hataları nedeniyle, suçsuz şekilde yaşamını yitirdi.

2019…

Yüz yüze çarpışmıştı

Tatlısu-Geçitkale Anayolunda 21 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki Kamil Genç yönetimindeki JB 432 plakalı aracı ile Geçitkale’ye doğru seyrettiği esnada viraja gelince direksiyon hâkimiyetini kaybetmişti.

Geçirdikleri trafik kazasında oğlunun aracında yolcu olarak bulunan Hafız Ali Genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mağusa Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralandı, kurtarılamadı…

Lefkoşa-Girne Anayolu Lavinium önlerinde, 24 Nisan'da sabah saatlerinde Girne istikametine doğru seyreden Yasin Er, yönetimindeki KS 824 plakalı araç orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek karşı istikametten gelmekte olan Hilmi Çelebioğlu yönetimindeki araçla çarpışmıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Çelebioğlu, yaşamını yitirmişti.

Sercan Hallaç ağır, Şahin Sevimli ve Yasin Er de yaralanmıştı.

Karşı şeride geçmiş, 2 kişi ölmüştü

Hatırlanacağı üzere; 28 Mart’ta Lefkoşa - Mağusa anayolunda Coşkun Özkıyıkçı’nın kullandığı araç, karşı şeride geçmiş, o sırada Lefkoşa istikametinden gelen Mehmet Yaba’nın kullandığı araç ile çarpışmıştı.

Kaza Coşkun Özkıyıkçı ve araçta bulunan Tuba Kılıç hayatını kaybetmiş, İpek Özyaşamış ve Mehmet Yaba ise ağır yaralanmıştı.

Taşpınar, hayatını kaybetmişti

10 Mart’ta ise Ercan- İskele Anayolu Fatma Yakupoğluları, yönetimindeki araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş, o esnada karşı istikametten gelen 27 yaşındaki İlter Taşpınar yönetimindeki araca çarpmıştı.

Kaza sonu Taşpınar yaşamını yitirmişti.

Eşi ve çocuklarının kaza haberini almıştı…

İskele-Karpaz anayolunda ise 7 Mart tarihinde yaşanan korkunç kazada 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay ile 53 yaşındaki Elif Demir hayatını kaybetmişti.

Ziyamet köyü yakınlarında aynı gün meydana gelen kazada yaralanan eşi ve çocuklarını görmek için hastaneye gitmeye çalışan Talay, Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş, o esnada karşı istikametten gelen Ali Demir yönetimindeki araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu Asiye Çınar Talay ve Elif Demir olay yerinde yaşamını yitirdi.

1 ölü, 3 yaralı

Öte yandan Girne-Değirmenlik anayolunda 1 Şubat’ta yaşanan trafik kazasında, İnan Öden, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajı alamayarak yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sefer Üçüncü yönetimindeki otobüse çarptı.

Kaza sonucu İnan Öden hayatını kaybetti, Sefer Üçüncü, Mehmet Yayla, Emrah Atmaca yaralanmıştı.

2018’deki tablo can yakmıştı…

Karşı şeride geçmiş, yanındaki yolcu ölmüştü…

16 Eylül’de Güzelyurt-Girne anayolu üzerinde Kalkanlı mevkiinde, meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Metin Atalay yaşamını kaybetmişti.

Kaza, Kemal Tekeş’in kullandığı aracın kontrolünü kaybederek yolun sağına geçmesiyle, karşı şeritte seyir halinde bulunan Salih Karapaşa yönetimindeki kiralık araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu Tekeş’in kullandığı araçta bulunan Atalay, yaşama veda etmişti.

Ercan-İskele yolunda korkunç kaza…

Ercan - İskele Anayolu üzerinde Haziran ayında, Hansoy Petrol İstasyonu önünde meydana gelen korkunç trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirmişti.

Ramazan Tomruk, yönetimindeki kamyon ile Ercan istikametinden İskele’ye doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun solunda bulunan King Fried Chicken isimli iş yerinin park yerine dönüşe geçen Maiia Anufrieva yönetimindeki LS 365 plakalı salon araca arkadan çarpmamak için fren yapmış, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip dorsesinin sol yan kısmı üzerine devrildiği esnada karşı istikametinden gelmekte olan Kaleil Bdwan yönetimindeki FA 897 plakalı van aracın üzerine devrilmişti.

Kaza sonucu FM 897 plakalı araç sürücüsü Kaleil Bdwan ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Bdwan olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Yolun sağına geçmişti

Gaziköy-Lefkoşa anayolunda, Mayıs ayında yaşanan kazada, Meryem Bahtıkara Çakır hayata veda etmişti.

Gaziköy’den Lefkoşa’ya giden Çakır, yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen 28 yaşındaki Ahmet Özbey yönetimindeki araçla çarpışmıştı.

Önce bordür taşına, ardından da zeytin ağacına çarpmıştı…

Doğanköy’de Nisan ayında meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Furkan Kılıç hayatını kaybetmişti.

Kılıç’ın kullandığı salon araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundan çıkıp önce yol kenarındaki bordür taşına, ardından da tarlaya girerek zeytin ağacına çarpmıştı.

Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirmişti…

Serdarlı -Geçitkale arasında Atıf Sunar, yönetimindeki JZ 139 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş, Hasan Maraşlı yönetimindeki salon araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu Hasan Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kamyonla çarpışmıştı…

Öte yandan Yeniceköy-Serdarlı anayolu üzerinde Çağlar Mintaş LT 795 plakalı aracıyla yolun sağına geçmiş, karşı yönden gelen 54 yaşındaki Dzhelal Mehmed yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyonla çarpışmıştı.

Kazada iki araç sıkışarak yoldan savrulmuş, Mintaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.



Virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmişti…

Yedidalga'da 18 Ocak’ta meydana gelen kaza, iki araç yüzyüze çarpışmış,kaza sonucunda Bedri Gümüş hayatını kaybetmişti.

Bedri Gümüş, yönetimindeki araç ile Gemikonağı istikametinden Yedidalga istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmiş, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Halil Altunel yönetimindeki van araç ile çarpışmıştı.