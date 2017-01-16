YAZI GÖNDERİLMEDİ KURUL KİLİTLENDİ!

YENİDÜZEN ÖZEL

Dopingle Mücadele Kurulu son yıllarda Kuzey Kıbrıs’ın tanınmamış bir ülke olmasına rağmen dopingle ilgili yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uluslararası laboratuvarlarda analiz yaptırabiliyordu. Bu bağlamda alınan numuneleri Romanya’daki laboratuvarda analiz yaptırabilen kurulun bu analizleri Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA) oluşturduğu ADAMS havuzunda da yer alabiliyordu.

Ancak yaşanan gelişmeler neticesinde kurulun faaliyetleri durdu. Uzun yıllardır önemli bir birikim sağlayan Dopingle Mücadele Kurulu’nun çalışmaları, KKTC Basketbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl numunesinde yasaklı madde bulunan Mihajlo Pesic ile ilgili kurul tarafından verilen yazının Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) bildirilmemesi sonrasında Uluslararası Anti Doping Ajanası (WADA) tarafından durduruldu.

FIBA’ya Pesic yazısı gönderilmedi, faaliyetler durdu

Dopingle Mücadele Kurulu tarafından geçtiğimiz basketbol sezonunda yapılan analizlerde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) forması giyen Sırp oyuncu Mihajlo Pesic’ten alınan numune pozitif çıkmış ve oyuncunun yasaklı madde kullandığı tespit edilmişti. 2016 yılının Nisan ayı sonunda yaşanan bu gelişme sonrası oyuncunun kulübü ile ilişkisi kesilmişti. Uluslararası prosedüre göre KKTC Basketbol Federasyonu’nun Dopingle Mücadele Kurulu tarafından kendilerine verilen bilgilendirme yazısını ilgili uluslararası federasyona, yani Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) 1 hafta içerisinde iletmesi gerekiyordu. Ancak federasyon gerekli yazıyı FIBA’ya göndermedi.

WADA engel koydu, analiz yaptırılamıyor

KKTC Basketbol Federasyonu, Dopingle Mücadele Kurulu tarafından yazının 1 hafta içerisinde iletilmesi gerektiği konusunda bilgilendirildi. Ancak FIBA’ya yazı gönderilmediği için Dünya Anti Doping Ajansı (WADA), Dopingle Mücadele Kurulu’nun Romanya’da analizlerini yaptırdığı laboratuvara kurulun numunelerini analiz etmemesi gerektiğini, aksi takdirde laboratuvarın kapatılabileceğini belirtti. Romanya’daki laboratuvar da kurula herhangi bir analiz yapamayacağını bildirdi. Yaşanan bu gelişme sonrası numunelerin toplandığı havuz olan ADAMS havuzundan da çıkarılan Dopingle Mücadele Kurulu, uluslararası alanda herhangi bir analiz yaptıramama ve faaliyetlerini sürdürememe noktasına geldi.

Laboratuvar sonucu FIBA’ya iletti

Söz konusu yazının FIBA’ya iletilmemesi sonrasında Sırp oyuncu Mihajlo Pesic herhangi bir ceza almazken, bu gelişme de Dopingle Mücadele Kurulu’nu olumsuz etkiledi. Numune sonucu Romanya’daki laboratuvar vasıtası ile FIBA’ya ulaştı. Bu gelişme sonrasında geçtiğimiz yıl WADA, İspanya’yı 2016 koduna uyum sağlamadığı için tüm analizlerden men ettiğini Romanya’daki laboratuvara örnek gösterirken, Kuzey Kıbrıs’tan gelecek herhangi bir numuneyi analiz yapamayacağını iletti. Romanya’daki laboratuvar da Dopingle Mücadele Kurulu ile ilişkilerini durdurdu.

Ya Güney, ya Ankara

Numune alımı duran ve faaliyet yapamayan Dopingle Mücadele Kurulu’nun bu durumu uluslararası alanda tüm ilgili kurumlara iletildi. Kurulun yeniden faaliyet yapabilmesi için ilk etapta iki yol gözüküyor. Birincisi Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ilgili birim, Dopingle Mücadele Kurulu’nu kendi içerisindeki yetkili bir organ olarak kabul ederek tekrardan uluslararası alanda analiz yapabilmesine olanak sağlayacak. Ya da Türkiye’den konu ile ilgili olarak Dopingle Mücadele Kurulu’na destek gelecek. Kurul, aldığı randevu ile iki hafta sonra Ankara’ya giderek temaslarda bulunup durumu izah edecek. Türkiye’den desteğin gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Yaşananlarla ilgili Spor Dairesi’nin de bilgilendirildiği ancak herhangi bir adımın atılmadığı öğrenilirken, kurul sorun çözülene kadar herhangi bir numuneyi analiz ettiremeyecek, bundan dolayı da herhangi bir branştan talep gelse bile numune alamayacak.