Yazar Yakupsoy, Khora’da okurlarıyla buluştu

İngiltere'de yaşamını sürdüren ülkemiz yazarlarından Sonay Yakup Yakupsoy, Lefkoşa Khora Kitap Cafe'de imza günü ve söyleşi düzenleyerek okurlarıyla buluştu. Etkinlikte, yazarın Khora Yayınları'ndan çıkan son çocuk kitabı "Sultan ve Uzun Ayak" tanıtıldı. Samimi bir ortamda yapılan söyleşi, Khora Yayınları adına Nazen Şansal'ın konuşmasıyla başladı. Konuşmada, Khora Yayınları'nın 60'dan fazla kitaba imza attığı ve okuma alışkanlığının küçük yaşta başlaması adına son yıllarda çocuk edebiyatına özel bir önem verdiği vurgulandı. Yakupsoy ise kitabın hazırlanma süreci ve kitaba konu olan Afrika Gri Papağanı (Jako) ve leyleklerin göç yolları hakkında bilgiler verdi. Türkçe-İngilizce olarak hazırlanan kitabın hem Kıbrıs'taki küçük okurlar için hem de İngiltere'deki çocuklar için dil öğrenme konusunda da faydalı olacağını belirtti.

Kitabın tanıtımı 21 Nisan'da Omorfo Khora'da

Sonay Yakup Yakupsoy, 21 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de Omorfo Khora Kitap Cafe'de okurlarıyla buluşacak. Etkinlikte katılımcılar, yazara soru ve yorumlarını iletebilecek ve kitaplarını alarak imzalatabilecekler.

Eğitim Bakanlığı tarafından pedagojik yönden onaylanan "Sultan ve Uzun Ayak", kafeste yaşamakta olan bir papağanın leyleklerle birlikte Afrika’ya göç etmesini ve özgürlüğüne kavuşmasını anlatıyor. Yolculuk esnasında yaşadıkları maceralar, onlara, dostluğu, dayanışmayı, zorluklarla baş etmeyi ve özgürlük için bedel ödemeyi öğretiyor.