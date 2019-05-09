YAZ VE GERÇEKLEŞTİR

Dilara Topcan

Hedeflerimizi çoğu zaman bir türlü gerçekleştiremiyor olma sebeplerimizden iki tanesi de hedefimizin hedefimiz olduğunu çoğu zaman unutmak ya da hedefimizi gerçekleştirebileceğimize dair yeterince inanç sahibi olmamak…

Hepimiz hedeflediğimiz noktaya ulaşmak isteriz fakat o yola nasıl ulaşacağımıza dair bir yol haritası çizmeyi çoğunlukla es geçeriz… Sonrasında da ya hedefimizi yani gideceğimiz yönü unuturuz (zaten yol haritamız yoksa nasıl gidileceğini de bilmiyoruzdur) ya da zaten en başından beri hedefe dair inancımız yetersiz kaldığından yola bir türlü çıkamıyoruzdur…

HEDEF BELİRLEMEK…

Öncelikle hedefiniz konusunda net olmalısınız ve kendinize şu soruyu mutlaka sormalısınız: ‘bu hedefe ulaşmayı GERÇEKTEN istiyor muyum?’… Cevabınız evet ise işiniz çok basit… Çünkü kalben istediğimiz her şeyin gerçeğe dönüşmekten başka şansı yoktur… Tabii cevabınız hayır ise bu hedef sizin gerçek hedefiniz değil, egonuzun hedefi olabilir… Yani hedefinizin kalbinizle bir ilgisi yoktur… Peki bu ne demektir? Hemen açıklayım…

Bizler dışarıda gördüklerimizi kendi doğrularımız olarak sorgusuz sualsiz ve hatta kendimizi hiçe sayarak kabul edersek, acı çekmeye başlarız (örneğin çok zengin olmak eğer dışarıdan etki altında kalarak sizin için bir hedef haline dönüşmüşse ve kalben sizin gerçekten hedeflediğiniz bir şey değilse bu hedefe hiç ulaşamazsınız ve ulaşamıyor olduğunuz için de sürekli olarak da içsel anlamda boşu boşuna kendinize acı çektiriyor olursunuz)… Çünkü unutmayın ki dışarıda olanlar ya da zihnimizin seçtikleriyle içsel anlamda ‘kendi’ isteklerimiz çoğu zaman aynı olmuyor… Onları ‘aynılamaya’ çalışmak ve hedefimiz haline getirmek ise en büyük acı haline dönüşerek bizi kendimizden de uzaklaştırıyor… Bu nedenle hedefler konusunda da kendimizle içsel diyaloğa girmek ve gerçekten söz konusu olan şeyin hedefimiz olup olmadığı konusunda kendimizle dürüstçe yüzleşmek k dikkat etmemiz gereken en mühim noktalardan bir tanesidir…

“NASIL ULAŞABİLİRİM?”

Bu da kendinize sormanız gereken ikinci soru… Hedefimize nasıl ulaşabileceğimizi bilmediğimiz takdirde ona ulaşmayı çok istesek de hedefimiz büyük bir olasılıkla hedef olarak kalır ve gerçekleşemez… Kısacası onu realiteye dönüştürebilmek adına yolumuzu görmemiz şart! Tam da bu noktada hedefinize nasıl ulaşabileceğinizi iyice düşünün ve hedefinizle birlikte bunları da bir kağıda yazmaya başlayın…

YAZMANIN ÖNEMİ!

Yazmanın önemi bu noktada çok önemli! Kağıdın en üstüne hedefinizi başlık olarak attıktan sonra altına madde madde ona ulaşabilmek adına nelerin gerekli olduğunu net bir şekilde yazın. Bu yazı görseli siz yazdıkça beyninize de kodlanmaya başlayacak (adeta beyin bu yazılanları gerçekleştirmek için start düğmesine basacak) ve bu sayede hedefinizi gerçekleştirmek adına da ilk somut adımı atmış olacaksınız…

SONRA HAREKETE GEÇ!

Hedef listenizi hazırladıktan sonra bundan böyle geriye kalan tek şey ise listedekileri uygulamak olacak, o kadar… Yani harekete geçmek… :)

ÖRNEK HEDEF: KİLO KAYBI

Farzedelim kilo kaybetmek istiyorsunuz. Öncelikle bu hedefe gerçekten ulaşmayı isteyip istemediğinizden emin olmalısınız. Eğer emin değilseniz ya da bunu yeterince istemediğinizi farkederseniz kilo kaybetmenin sizin için bir hedef olduğunu düşünemeyiz… Günün sonunda da zaten bu konuda isteyerek bir başarıya ulaşmanız ya da ulaşsanız dahi bunu sürdürebilmeniz pek de mümkün olmaz…

Diyelim ki kilo kaybetmeyi gerçekten istediğinizi farkettiniz… Bunun akabinde bahsetmiş olduğum gibi bir kağıda öncelikle hedefinizi, sonrasında ise bu hedefe sizi götürecek olan maddeleri yazmaya başlayın (örneğin diyetisyene başvurmak, bugünden itibaren tatlı yememek gibi)… Hedefinize doğru giden yoldaki tüm maddeleri kendinize göre listeledikten sonra da geriye uygulamaya başlamak kalıyor… Zaten bu hedef ‘gerçek’ hedefinizse hedefe doğru yolda yürüyebilmeyi de kararlılıkla başarabiliyorsunuz…

Hepimizin hedeflerine kararlılık ve inançla ulaşabilmesi dileğiyle… Musmutlu ve sevgi dolu haftalar…