Yaz tatilinin ilk talihlileri belirlendi

City Mall AVM’nin 9 Haziran – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olan yaz tatili kampanyasının ilk çekişilişi, 14 Temmuz saat 16.00’da gerçekleşti.

Kampanya süresince her 100 TL’lik alışveriş karşılığında danışmadan bir çekiliş bileti alan ziyaretçilerimiz, çekilişe katılarak yaz tatili kazanma şansı elde ediyor.

Yurt içi ve yurt dışı tatili yapma fırsatı yakalayacak olan talihlilerimizi belirleyebilmek adına ilk çekiliş 14 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti.

Halka açık olarak yapılan çekilişte talihliler City Mall ziyaretçileri tarafından belirlendi.

Tatil çekilişi kampanyası devam ediyor, diğer çekilişler ; 11 Ağustos ve 15 Eylül’de gerçekleşecek.

Talihlilerimizinin isimleri ise şöyle; Cemil AWWAD-KKTC tatili, Mahammad AZİZİ - Türkiye tatili, Enver BASHIROW-KKTC tatili, Ayşe Erkan Türkiye tatili kazandılar.

City Mall Ailesine Yeni Mağazalar Katılmaya Devam Ediyor.

City Mall’da ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Sampi Pide, English Home, Stefano Bayan Giyim, Passion İç Giyim&Mayo ve İndex Kids Mobilya ve Aksesuarları’ yakın tarihte peş peşe halkımızın hizmetine açıldı.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi olmaktan gurur duyan City Mall Cyprus, toplamda 30,000 metre kare kapalı alanı, 7000 metrekare açık alanı ile 5 kattan oluşmaktadır. 60 adet mağaza, 5 adet sinema salonu, 1600 metrekareden oluşan FUN LAB eğlence ve oyun alanı, 4500 metrekareden oluşan INDEX mağazası, 2500 metrekareden oluşan gıda market, 1000 metrekare yapı market ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet verilmektedir.