"Yaz saatinde ısrar edilmesi halk düşmanlığı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) Hükümeti'nin yaz saati uygulamama kararını “halk düşmanlığı” olarak niteledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada,"UBP-DP Hükümeti’nin tercihini yine toplumdan yana değil, koltuktan yana yaptığını “ iddia etti.

“Geçen yıl yaşanan onca acı olaya, çalışma yaşamında yaşanan kaosa ve toplumun çok büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen, sırf Türkiye'de uygulanacak diye, Avrupa yerine Suudi saatinde ısrar edilmesi halk düşmanlığıdır” diyen Özyiğit, daha zaman varken, hükümeti söz konusu yanlış karardan vazgeçmeye çağırdı.

Özyiğit, "Yapılması gereken saatleri bir saat geri almaktır. Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntıları acıları ve mağduriyeti bu topluma bir daha yaşatmak kimsenin hakkı olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Saatlerin geçen yıl geri alınmaması neticesinde özellikle öğrencilerin çok ciddi mağduriyet yaşadığını, çocukların sabahın erken saatlerinde karanlıkta okula gitmek zorunda kaldığını, çok acı olayların yaşandığını, ailelerin zorluklar yaşadığını anımsatan Özyiğit, "Böylesi bir yanlışta ısrar edilmesini anlamak mümkün değildir. Yaşanacak olası acı bir olayın vebalini kimse ödeyemez" dedi.

Özyiğit, uygulamaya gerekçe olarak enerji tasarrufunun gösterildiğini ancak enerji tasarrufu sağlanmadığının bizzat uzmanlar tarafından ortaya konduğunu kaydetti.

UBP-DP Hükümetini “ 'ben yaptım olur' anlayışı ile hareket etmekten vazgeçmeye” çağıran Özyiğit, "Öyle anlaşılıyor ki, bu hükümet toplum yararına bir şey yapmayacak. Kendi halkının çağrısına kulak vermeyen bu hükümet artık toplumdan tamamen kopmuş durumdadır. Toplumdan koptukça da, toplumun değiştirme öfkesini hissettikçe koltuğu koruma güdüsüyle dayatmalara boyun eğmeye devam edecektir. Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki, eninde sonunda değişim yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.