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Yaz saati uygulaması açıklandı

Yaz saati uygulaması açıklandı

Kamu çalışanları için yeni yaz saati uygulaması: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma: 08.00-14.30 /Perşembe: Ö.E.: 08.00 – 12.30 - Ö.S. : 13.00 – 17.30

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Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesi ile Değiştirilmiş Şekliyle  6/2009  Sayılı  Kamu  Sağlık  Çalışanları  Yasası'nın 102'nci Maddesi uyarınca yaz mesai saatlerini düzenlenmesini onayladı.

Onaylanan karara göre kamuda yaz mesaisi, 11 Mayıs 2020 tarihinden başlayarak 21 Eylül 2020 (her iki tarih dahil) tarihine kadar aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

1.Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda aşağıdaki yaz mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma:    : 08.00-14.30                                          

Perşembe                                                     : Ö.E.:  08.00 – 12.30

   : Ö.S. : 13.00 – 17.30 

Cumartesi

Pazar                                                           : Tatil

 

2. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla;

        -Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

        -Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

        -Gazimağusa  Gümrük  Şube Amirliği,

        -Girne  Gümrük Şube Amirliği'nde

         aşağıdaki yaz mesai saatlerinin uygulanması:

 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma               :  08.00-14.30

Perşembe                                                   : Ö.E.:  08.00 – 12.00

                                                                    : Ö.S. : 12.30 – 17.30 

Cumartesi

Pazar                                                  : Tatil

 

 

3.Kamu  Görevlileri  Yasası'nın  105'inci  maddesinin  (4)'üncü  fıkrasına  istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı;

                       - Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri,

                       - Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri,

                       - Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve

                       - Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde

 aşağıdaki yaz mesai saatlerinin uygulanması:

 

 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma            : 07.30-14.00

 Perşembe                                                 : Ö.E.:  07.30 – 12.00

                                                             :Ö.S. : 12.30 – 17.00

Cumartesi-Pazar                                    :Tatil

 

Ayrıca  Daire  Müdürünün  talep  etmesi  üzerine  çiftliklerde  görev  yapan  personel, yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında, haftada 35 saati aşmamak ve haftada iki gün (2) izinli

olacak şekilde çalıştırılabilir.

 

4.Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine

 

Pazartesi-Cuma                                        : 07.45-14.45

Cumartesi –Pazar                                     : Tatil

 

5.Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanlarına

 

Pazartesi-Cuma                                        : 07.45-14.45

Cumartesi –Pazar                                     : Tatil

 

6.Vardiya  ve  Rotasyon  şeklinde  çalışan  kamu  görevlileri  ile  kamu  sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir.

 

 

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