Fehime ALASYA

Çalışan annelerin imdadına yetişen ‘yaz kursları’ günümüzde çocuğunu ‘teknoloji ve internet’ bağımlılığından kurtarmak isteyen ailelerin de tercihi olmuş durumda. 850 TL ile 4 bin TL fiyat aralığında değişen ‘yaz kursları’ çocukların beğenisini kazanırken, aileleri kara kara düşündürüyor: Yaz okulu ücretleri cep yakıyor…

Birçoğu 17 Haziran tarihinden itibaren başlayacak olan yaz kursları, 850 TL ile 4 bin TL fiyat aralığında değişirken, kimi zaman bu ücretler haftalık ve günlük programları kapsayan ödemelere de bölünebiliyor.

Kimi okullarda öğle yemeği ile ara öğünler, gezi ücretleri ve kurs aparatları fiyatlara dahil edilirken, kimilerinde ise bu hizmetler için ekstra ödemeler yapılıyor.

Karnelerin verilmesiyle hemen başlayacak olan birçok yaz kursu, Temmuz ayı sonuna dek sürecek.

Temel amacın ‘eğlenirken öğrenme’ olduğu kurslarda, havuz, el işi, mutfak etkinlikleri, kültürel ve turistik geziler, su savaşı, ebru sanatı, yarışmalar, çeşitli bilim programları gibi her gün farklı aktiviteler yer alıyor.

Çocukların tatil dönemini eğlenceli geçirmesini amaçlayan kurslar, farklı konu ve programlarla ailelerin beğenisine sunuluyor.

Birçok yaz kursu programının kapasitesi ise doluluk oranına yaklaşmış durumda…

BAZI YAZ KURSLARI:

Funky Monkey Kids Club…

“Salı günü başlayıp 10 Temmuz’a kadar devam edecek olan okul, katılımcı sayısına göre devam veya tamam kararı alacak. Sabah 11’de başlayacak olan kurslar, akşam 5’e kadar sürecek. Kursların günlüğü 100 TL, saatlik katılımı ise 60 TL iken, dileyen veliler aylık toplam ücret de ödeyebiliyor. Aylığı ise 2 bin TL dolaylarına çıkabiliyor. Fiyatlara öğle yemeği ve ara öğün de dahil. Hareket ve ritim atölyesi, ortak dikkat, ebru sanatı, survivor, dans gibi çeşitli yarışmalar ve farklı aktiviteler, kurslarda dikkat çeken etkinlikler arasında yer alıyor.

YogaKioo Institute Cyprus… (Nev Çocuk Fitness ve MasterKids)

1 Temmuz, 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampta, Çocuk Fitness, Street Dans ve MasterKids ile çeşitli dans etkinlikleri, çılgın deneyler, robot tasarım, kodlama ve mühendislik atölyeleri gerçekleştirilecek. Yaz kampı boyunca kurslarda; 9 saat Dans, 27 saat Çocuk Fitness ve 18 saat Masterkids etkinlikleri yer alırken, kamp, 4-12 yaş arası tüm çocuklara açık.

Yaz kampının 2 Haftalık paketi 650 TL, 6 Haftalık paketi ise bin 650 TL.

Levent İlkokul…

Okul, öğrencilerin tam gün zaman geçireceği yaz programı uygulamıyor. Buna karşın okulda, haftada iki gün yüzme, basket, futbol ve satranç gibi çeşitli aktivite dersler veriliyor. Verilen kurslar özellikle okul öğrencilerine yönelik uygulanırken, birer saatlik zaman diliminde yapılıyor. Saatlik ücretleri 15 TL’den başlayıp aylık 290 TL’de kadar çıkıyor.

Artı Eğitim Merkezi…

“Salı günü başlayacak olan kurslar, 9 Ağustos tarihine dek sürecek. Sabah 07.30’dan akşam 17.00’ye dek çocukların vakit geçireceği dört hafta için aileler aylık 850 TL gibi bir rakamı bütçesinden çıkaracak. Eğlenirken öğrenme amacı taşıyan kurslarda, havuz, el işi, mutfak etkinlikleri, kültürel ve turistik geziler, su savaşı gibi her gün farklı aktiviteler yer alıyor.

GAU-American College…

1 Temmuz’dan 9 Ağustos’a kadar sürecek olan yaz kurslarının 4 haftalık bedeli bin 500 TL, 6 haftalık ise 2 bin TL, peşin ödemede yüzde 15 indirimle ailelerin hizmetinde. Sabah 9’da başlayıp 3 buçukta bitecek olan kurslara, servis ve öğle yemeği dahil.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kuzey Kıbrıs Robotik Kodlama ve STEAM Yaz Okulu…

İTÜ Bilim Merkezi, Eğlen Bilim ekibi ile birlikte çalışılan yaz kursu programlarında haziran ve temmuz ayında 10 yaş ve üzeri grupları kapsayacak şekilde sezona giriyor.

Çocukların içindeki gizli mucit ve bilim insanını çıkarma amacında olan kurslarda etkinlikler ile öğrencilerin gözlem, planlama, yaratım, hipotez test etme, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmekte.

2 haftalık katılım ücreti 2.650 TL, 1 haftalık katılım ücreti ise 1.650 TL’dir. Ücretlere, eğitimde kullanılacak tüm malzemeler, eğitsel geziler, öğle yemeği ve ara öğünler dahildir.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi…

Öğrencilerin 8 hafta boyunca toplam 200 saat, bilim, bilişim, sanat, spor programlarında ders, deney, etkinlik ve projeler yapacağı yaz kursları 6 yaştan 17 yaşa kadar her yaş grubuna hitap ediyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde etkinlikler dünya, güneş, galaksi ve evren modülleri halinde gerçekleştirilecek. Her bir modül, bir fakülte alanı ile ilişkili biçimde planlandı. Kayıt ücretleri ise velilerin farklı tercihlerine göre belirlendi. Buna göre Tam Gün Kayıt Ücreti 3 bin 500 TL + KDV, Yarım Gün Kayıt Ücreti ise 2 bin 500 TL + KDV olarak açıklandı.

Bu ücretlere öğrencilerin programlarda tüm laboratuvar ve atölyelerde kullanacakları madde ve malzemeler ile laboratuvar önlüğü, gözlüğü, eldiven, boya malzemeleri vb ile çanta (önlük, şapka, kalem, defter, flash bellek, defter ve yaka kartı), müze ve doğa gezileri ile ara öğün ve öğlen yemekleri dahildir.