Yaz meyveleri reyonlarda

Fehime ALASYA

Sıcakların baş gösterdiği şu günlerde mevsim değişikliği bu haftaki alışveriş sepetine de yansıdı.

Bazı sebzeler, mevsim değişikliğiyle birlikte piyasadan kalkmaya başlarken, yaz meyveleri raflarda yerini aldı. Sezon başında yeni çıkan meyvelerin, piyasaya yüksek fiyattan girmesine karşın, adanın her iki yanında da diğer sebze meyve fiyatlarında genel bir indirim yaşandı.

Ayrelli, Ayşe Kadın fasulye, kolokas, enginar gibi bazı sebzeler mevsim değişikliğiyle piyasadan kalkmaya başladı, buna karşın nektarın, şeftali, üzüm, yeşil erik, karpuz, kavun gibi yaz meyveleri raflarda yerini aldı.

Bu değişiklikle, sezon başında yeni çıkan meyvelerin, piyasaya yüksek fiyattan girmesine karşın, adanın her iki yanında da diğer sebze meyve fiyatlarında genel bir indirim yaşandı.

Sezona yeni başlayan şeftalinin kilosu kuzeyde 12,50 TL, güneyde ise 11,20 TL fiyat buldu. Bunun yanında üzüm kuzeyde 26,50 TL, güneyde 33,61 TL, nektarın ise kuzeyde 25,95 TL, kuzeyde 40,40 TL’den fiyat buldu.

Yaz boyu tüketilen meyveler arasında olan kavun ve karpuz da manav reyonlarında geniş bir yer almaya başladı. Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan kavunun kilosu bu hafta 14,95 TL’den piyasaya girerken, karpuz, 7,50 TL ile alıcı buldu.

Reyonlarda bu hafta yer alan bazı ürünlere karşın, ayrelli, Ayşe Kadın fasulye, kolokas, enginar gibi ürünler ise piyasadan kalkmaya başladı.

Manav reyonlarında indirim

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyinden yapılan alışverişte, bu haftaki sepete giren meyve sebzelerde genel bir fiyat düşüşü görüldü.

Kuzeyde sadece brokoli, avokado ve çiçek lahanasında fiyat artışına gidilirken, güneyde salatalık, limon, biber ve taze baklada indirim yaşandı.

Birçok sebze ve meyvenin fiyatı sabit kalırken, bazılarında ise indirim yaşandı.

Taze bakladan ani fiyat artışı

Güneyde fiyatı yükselen ürünler arasında 10 TL’lik fiyat artışıyla taze bakla yaşadı. Geçtiğimiz hafta 7,50 TL olan taze bakla bu hafta 17,99 TL’ye reyonlarda yer aldı.

En büyük fiyat kaybını yaşan yeşillik ise haftalardır düşüşte olan asma yaprağı gösterdi. 73,14 TL olan yaprağın kilosu bu hafta 53,98 TL’ye geriledi.

Kuzeyde brokli ve mandalina öncü

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise sadece üç kalemde fiyat artışı yaşanırken, bunlar brokoli, avokado ve çiçek lahanası oldu. Bu artışın içerisinde ise brokoli başı çekti. Geçtiğimiz hafta 4,95 TL olan brokoli, bu hafta 6,25 TL’ye çıktı.

Fiyatı yükselen üç ürüne karşın bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Domatesin kilosu 7,95 TL’den 5,99’a, marul 2,75 TL’den 2,25’e, biber 4,95 TL’den 4,50’ye, mandalina 7,50 TL’den 5,15’e, fasulye ise 15 TL’den 14,50’ye geriledi.

Kuzeyde fiyat artışında brokli öncü olurken, mandalina en fazla fiyat indirimine gidilen sebze oldu.