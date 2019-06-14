Yaz meyveleri düşüşte; Tüketicide memnuniyet, üreticide dert!

Sezona yeni giren bazı yaz meyvelerinin fiyatları birkaç hafta içinde önemli ölçüde düştü, piyasada özellikle karpuz ve kavunun fiyatları, adanın her iki yanında da geriledi… 6 TL’yi aşan fiyatlarla kuzeyde sezona giren karpuz ve kavun bu hafta 1 TL’yi gördü, vatandaşın yüzünü güldüren fiyatlar, üreticiyi ise üzdü…

MARKETLERDE SON DURUM:

Kavun ve karpuz her iki bölgede de fiyatı düşen meyveler arasında yer aldı, güneyde et fiyatlarındaki ‘bayram indiriminin’ ardından fiyatların normale çekilmesine karşın yine de cazibesini kaybetmedi, bu haftaki alış veriş sepetinde yine pek çok karşılaştırma ve bilgi yer aldı…

KUZEY: 6 TL’yi aşan fiyatlarla kuzeyde sezona giren karpuz ve kavunun, iki haftada önemli ölçüde düşüş gösterdiği dikkatlerden kaçmadı. Kuzeyde fiyatı çıkan tek ürün ise bu hafta şeftali oldu. 7,95 TL olan şeftalinin kilosu bu hafta 1 TL artarak 8,95 TL’ye çıktı.

GÜNEY: Güneyde fiyatı yükselen ürünler arasında yer alan salatalık ve bamya, ardından kiraz, bu hafta en fazla artış gösteren ürünler arasında ilk sırada yer aldı.

ÜRETİCİ DERTLİ:

Sebze meyve fiyatlarına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunan Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı, karpuz ve kavun fiyatlarındaki ani gerilemeyi YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Kargı, piyasadaki bazı büyük marketlerin ‘Kapama’ yaparak fiyatları dibe çektiğinden ve dengeleri altüst ettiğinden yakındı: “Kabak, gerçek üreticinin başına patlıyor”

Fehime ALASYA

Yaz meyvelerinin sezona başlamasıyla, manav reyonlarındaki çeşitlilik göz dolduruyor. Bu hafta da yine kuzeyde olan meyve sebze fiyatları güneye göre daha cazip olurken, bayram indiriminden sonra güneyde normale çekilen et fiyatları yine de kuzeydeki fiyatlara yetişemedi.

Kavun ve karpuz her iki bölgede de fiyatı düşen meyveler arasında yer aldı, güneyde et fiyatlarındaki ‘bayram indiriminin’ ardından fiyatların normale çekilmesine karşın yine de cazibesini kaybetmedi, bu haftaki alış veriş sepetinde yine pek çok karşılaştırma ve bilgi yer aldı…

Haftalardır güneyde 6,95 Euro’ya satılan kuzu pirzola bu hafta 1 Euro’luk fiyat artışı ile normal dengesine otururken, 45 TL’den 52 TL’ye çıkan fiyatlar, yine de kuzeyden daha ucuz kaldı.

Geçtiğimiz hafta güneyde kilosu 45,38 TL olan kuzu pirzola bu hafta 52,31 TL’ye alıcı bulurken, kuzeydeki fiyatlar hala 70 ila 85 TL arasında oynadı.

Sebze ve meyve reyonlarındaki hareketlilik bu hafta da kuzeyde düşüş yönünde oldu.

6 TL’yi aşan fiyatlarla kuzeyde sezona giren karpuz ve kavunun, iki haftada önemli ölçüde düşüş gösterdiği dikkatlerden kaçmadı.

Kuzeye karşın güneyde ise sadece 3 üründe fiyat gerilemesi yaşandı. Bu hafta güneyde de düşüşe geçen yeşillikler arasında kavun, karpuz ve muz oldu.

Karpuz ve kavun fiyatları benzer…

Kuzey-güney karşılaştırmasında bu hafta yaz meyveleri mercek altına alındı, adanın her iki yanında da karpuz ve kavun, indirime giren meyveler arasında yer aldı.

Bu iki meyvedeki bölgeler arası fiyat farkının ise yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Buna göre karpuz kuzeyde 1,50 TL’ye reyonlarda yer alırken, bu rakam güneyde 1,64 TL oldu. Kavun ise kuzeyde 2,75 TL iken, güneyde 3,22 TL’ye alıcı buldu. Kuzey ve güney arasında benzer fiyatlara sahip olan diğer meyveler ise kiraz, üzüm, ananas ve kivi oldu.

Tek yükseliş şeftaliden!

Kıbrıs’ın kuzeyindeki sebze meyve fiyatlarında fiyatların bazıları sabit kalırken, birçoğunda gerileme görüldü. Kuzeyde fiyatı çıkan tek ürün şeftali oldu. Geçen hafta 7,95 TL olan şeftalinin kilosu bu hafta 1 TL artarak 8,95 TL oldu.

6 TL’yi aşan fiyatlarla kuzeyde sezona giren karpuz ve kavunun, iki haftada büyük düşüş gösterdiği dikkatlerden kaçmadı.

Kuzeyde fiyatı düşen ürünler arasında ise kuru soğan, limon ve karpuz oldu. Bu ürünlerde 2 TL dolaylarında bir gerileme görüldü.

Kavun ile karpuz, salatalık ile bamya başı çekti…

Kuzeye karşın güneyde sadece 3 üründe önemli ölçüde fiyat gerilemesi yaşandı. Kavun, karpuz ve muzun ücretleri bu hafta güneyde düşüşe geçti. Kavun 8,16’dan 3,22’ye, karpuz 6,46’dan 1,64’e, muz ise 9,72’den 8,88’e geriledi.

Güneyde fiyatı yükselen ürünler arasında yer alan salatalık ve bamya, ardından kiraz, bu hafta en fazla artış gösteren ürünler arasında ilk sırada yer aldı.





Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı:

“Kabak, gerçek üreticinin başına patlıyor”

Sebze meyve fiyatlarına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunan Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı, karpuz ve kavun fiyatlarındaki ani gerilemeyi YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Kargı, piyasadaki bazı büyük marketlerin ‘Kapama’ yaparak fiyatları dibe çektiğinden ve dengeleri altüst ettiğinden yakındı: “Kabak, gerçek üreticinin başına patlıyor”

Karpuz ve kavun fiyatlarındaki ani gerilemeyi YENİDÜZEN’e değerlendiren Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı, piyasadaki bazı büyük marketlerin ‘Kapama’ yaparak fiyatları dibe çektiğini ve dengeleri altüst ettiğinden yakındı, üreticinin mağdur olduğunu anlattı…

“Kabak gerçek üreticinin başına patlıyor” diyen Kargı, kayıt dışı veya bu işi ek gelir olarak yapan memurlar olduğunu ifade ederek, sebze meyve fiyatlarına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kargı, özetle şunları anlattı:

“Bazı marketler kapatma yapıyor. Toptan alışveriş yapıp, nisan ayından hazirana dek 8-6 TL arası satılırken, tanesi 85 TL’ye gelirken, şimdi 2 TL’ye satılıyor. Bazı marketlere bahçelerden toptan alışveriş yapar, fiyatları kırar, piyasa fiyatı düşer ve piyasa darmadağın olur. Karpuz şu an 1,50 TL’den satılıyor. Masrafı nerede?

Bu işin içinde olmayan, kayıt dışı veya bu işi ek gelir olarak yapan memurlar var, onlar da ucuza satıyor, kabak gerçek üreticinin başına patlıyor.

Gerçek üretici alın terinin arşlığını alamıyor. 10 dönüm domatesi koyunlara bırakacağız, gerçek üreticiler her alanda mağdurdur… Domates üretmek çok zor, masrafı fazla, emeği fazla, karşılığı az… Birkaç gün bekleyin diyor ama domates beklemiyor, kurtlanıyor, toplanması gerek, tüm bu on dönüm bu yüzden koyunlara yem olacak, mağduriyetimiz çok fazla…

Kuru soğan ve patateste de bolluk yaşanıyor, fiyatları giderek düşüyor. Uzun zamandır bu fiyatlar yüksekti, düşmesi normal…”



