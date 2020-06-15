Yaz kursları başlıyor

Üretim Sokağı Kültür Merkezi, yaz kursları 22 Haziran’da başlayacak, kursta, ücretsiz fotoğrafçılık, grafik-tasarım, resim ve yaratıcı çocuk drama kursları yanında film gösterimleri de sunulacak.

Üretim Sokağı Kültür Merkezi, yaz kurslarının 22 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

Üretim Sokağı Kültür Merkezi Başkanı Yusuf Alkım’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, merkez, yaz ayları boyunca devam edecek fotoğrafçılık, grafik-tasarım, resim ve yaratıcı çocuk drama kursları düzenliyor.

Herhangi bir ücret alınmayacak kurslar 22 Haziran’da başlayacak ve Ağustos sonuna kadar devam edecek. Haftada iki gün, birer saat ve toplam 20’şer saatlik programlar şeklinde gerçekleştirilecek kurslar ilgi duyan herkese açık ancak katılımcı sayısının da sınırlı olacağı kaydedildi.

Kurs Programları

Fotoğrafçılık, grafik-tasarım ve resim kursları yetişkinlere yönelik gerçekleşirken, yaratıcı çocuk drama kursları ise 8-13 yaş arası katılımcılara açık olacak.

Grafik-tasarım kursları; Pazartesi ve Perşembe günleri 18.00-19.00 saatleri arasında, Corel Draw, Quark Xpres ve Photoshop programlarını kapsayacak şekilde temel grafik-tasarım kurallarının anlatılmasına dayanacak.

Fotoğrafçılık kursları; Pazartesi ve Perşembe günleri 19.00-20.00 saatleri arasında, temel fotoğrafçılık eğitimini kapsayacak ve eğitim programının sonunda uygulamalı dersler gerçekleştirilecek.

Yaratıcı çocuk drama kursları ise; Salı ve Cuma günleri 18.00-19.00 saatleri arasında, yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi, iletişim becerileri, moral değerleri geliştirme, problem çözme becerilerini ve dil becerilerini geliştirme, hayal gücünü geliştirme, bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme ve empati becerisi geliştirme odaklı oyunlar şeklinde gerçekleştirilecek.

Resim kursları; Salı ve Cuma günleri 19.00-20.00 saatleri arasında, temel resim teknikleri eğitimi şeklinde başlayacak ve daha sonra farklı resim tarzları üzerine devam edecek.

Film gösterimleri de başlıyor

Üretim Merkezi’nin gerçekleştireceği Yaz Kursları yanında, daha önce düzenlenen ücretsiz film gösterimleri de yeniden başlıyor.

Yaz ayları boyunca her Cuma saat 20.30’da gerçekleştirilecek ücretsiz film gösterimleri izle-tartış şeklinde düzenlenecek ve gösterimlerin ardından birlikte izlenen filmler üzerine değerlendirme sohbetleri yapılacak. “Film Cumaları”nda gösterilecek filmler Üretim Merkezi’nin Facebook ve Instagram hesaplarından duyurulacak.

Yaz Kursları ve Film Cumaları, Üretim Merkezi’nin Lefkoşa’daki lokali olan Koyu Kırmızı Kitap Cafe’de gerçekleştirilecek. Dernek etkinlikleri ve kurslarla ilgili bilgi için 05428636660 numaralı telefondan iletişim kurulabileceği duyuruldu.