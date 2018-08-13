Yaz Kupası rekorlara sahne oldu

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yüzme Yaz Kupası’nda dün Büyükler ve Gençler yarıştı. Yarışmalar sonunda tüm kategorilerde Yakın Doğu Üniversitesi birinci geldi.

Yıldızlar ve Gençler Yaz Kupası Yüzme Şampiyonasında Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Buğra Korahan 100 metre karışık branşında 01:02.52'lik derecesiyle yeni KKTC Rekoru, Doğukan Ulaç 100 metre serbest branşında 00:52.58'lik derecesi ile KKTC Rekoru, Emre Ersoy 100 metre karışık branşında 01:03.89'luk derecesiyle 14-15-16-17-18 yaş rekorlarını, Buğra Buba-Görkem Koyutürk-Buğra Korahan-Doğukan Ulaç'tan oluşan 4x50 metre serbest bayrak takımı 01:40.83'lük derecesiyle yeni KKTC Rekorunun sahibi oldu. Yarışmalar sonunda takımsal sıralamalar şu şekilde oluştu:

YILDIZ KIZ

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Ares Spor Kulübü

3. Tüfekçi Spor Kulübü

YILDIZ ERKEK

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Ares Spor Kulübü

3. Levent Spor Yüzme Kulübü

BÜYÜK KIZ

1. Yakın Doğu Üniversitesi

BÜYÜK ERKEK

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Ares Spor Kulübü

3. Tüfekçi Spor Kulübü

REKORLAR

Erkekler, 100m Serbest

Doğukan Ulaç (YDÜ) 52.58 K. KULVAR KKTC REKORU

Erkekler, 100m Karışık

Buğra Korahan (YDÜ) 1:02.52 K. KULVAR KKTC REKORU

Emre Ersoy (YDÜ) 1:03.89 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU 14-15-16-17-18

Erkekler, 4 x 50m Serbest

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 1:40.83 K. KULVAR KKTC REKORU