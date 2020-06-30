Yaz dönemi stajyer başvurusu için son 3 gün

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği Projesi” kapsamında üçüncü kez staj programı uygulanacak.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, “Renklerin Çeşitliliği Projesi” kapsamında Kuir Kıbrıs Derneği’nde bir ay sürecek staj programına başvurmak isteyenlerin, Motivasyon Mektubu ve CV’lerini queercyprus@gmail.com adlı e-mail adresine en geç 3 Temmuz saat 18:00’e kadar göndermesi gerekiyor.

Adaylar, başvuru yapmadan önce, staj programına dair detayların bulunduğu Kuir Kıbrıs Derneği - Staj Programı Kılavuz Kitapçığı’nı okumak için Kuir Kıbrıs Derneği’nin resmi internet sayfasını (https://www.queercyprus.org/tr/yaz-donemi-staj-programi-kilavuzu/) ziyaret edebilir.

