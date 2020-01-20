Yayla'da top atışı yapılacak

Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine atış bölgesindeki ZMA Top atışları bugün başlıyor. Atışlar, Perşembe güne kadar devam edecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı atış yapılacak günlerde can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısını yineledi.

Atışların bugün 07.00 – 17.00, yarın 07.00 – 21.00, Çarşamba 07.00 – 17.00 ve Perşembe 07.00 – 21.00 saatleri arası yapılacağı da açıklandı.

Atış günlerinde girilmemesi konusunda uyarı yapılan bölgelerse şöyle:

“Batıda: Kumtepe 1100 metre kuzeyi ile Yayla mezrası 1500 metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı ve bu hattan denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan

Doğuda: Yayla mezrası – İkişehitler köyü uzanımı hattının 500 metre batısı

Kuzeyde: Güzelyurt Deresi 1000 metre güneyi ve uzanım hattı

Güneyde: Kumköy Helikopter Pisti’nden denize giden yolun 500 metre kuzeye uzanımı hattı”