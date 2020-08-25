Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, ülkemizdeki yerel vakaların her geçen gün arttığına işaret etti, açılımların sonucunda temaslı sayısında ve ülkeye ithal edilenlerle birlikte Covid-19 vakalarında ciddi bir yükseliş görüldüğünü belirtti. Rogers, şu anda yoğun bakımda hasta olmamasının olumlu bir durum olduğunu ancak bunun bu şekilde kalmayacağını öngörmenin de zor olmadığını söyledi.

Genel Sekreter açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Halkın Partisi, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yapılan ve yapılacak olan önerilerin dikkate alınıp uygulanmasını önemsemektedir. Hava ve deniz yolu ile ülkeye girişlerle ülkemize her geçen gün vaka ithal edilmektedir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun dünyada artan vaka sayılarına göre kategorileri tekrar değerlendirerek karantina uygulanması gereken ülkeler listesini güncellemesi önemlidir. Geç olmadan hava ve deniz yolu ile ülkemize girişlerde PCR testi ile birlikte 6-7 günlük karantina uygulayarak ve karantina sonunda da bu yolculara PCR testi yaparak ülkemizdeki Covid-19 salgınının ciddi bir boyuta ulaşmasını önlememiz mümkündür. Gerek okul çağındaki çocuklarımızın okula giderek hak ettikleri eğitimi alabilmesi, gerek üniversite öğrencilerimizin ülkeye güvenli bir şekilde gelişini sağlamamız, gerek halkımızın sağlığını korumamız açısından hemen şimdi önlem almamız elzemdir.

“Yaygın bir bulaş herkesi evine kapatır, ekonomiye zarar verir”

Birçok üniversiteyi barındıran adamıza yakında yurt dışından yüksek sayıda öğrenciler gelmesi beklenmektedir. Gelecek olan üniversite öğrencilerinin kademeli olarak ülkeye gireceği ve kalacakları yerlerde karantinaya alınacağı bir planlama yapılması hem öğrencilerin hem de halkımızın sağlık ve huzurunu sağlayacak, hem de vaka sayısının hızla artmasını önleyecektir. Eğer bu önlemleri şimdi almazsak ilerleyen aylarda yaygın bulaş olması durumunda herkes evlerine kapanacak ve bu da ekonomimize derin ve geri dönüşü olmayan zararlar verecektir. Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından bu unsurların dikkatle değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.”