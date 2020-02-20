Yayaya çarptı, kaçtı

Girne – Lefkoşa anayolunda bulunan Boğazköy kavşağında bir araç, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Bu akşam 18.30 sıralarında gerçekleşen, aracın plakası ve araç sürücüsü henüz tespit edilemeyen kazada 39 yaşındaki Mesut Bozdoğan olay yerinde yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bozdoğan’ın tedavisinin sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf: BRT