Yayaya çarptı: Burcu Okur yoğun bakımda
Mağusa’da bugün yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Burcu Okur'a araba çarptı.
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Mağusa’da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 57 yaşındaki sürücü Hasan Mirka, yönetimindeki KK 931 plakalı araç ile yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Burcu Okur’a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Okur, önce Mağusa, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Etiketler : trafikkaza, burcu okur, kaza
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