Yayaya çarptı, 1 yaralı

Karaoğlanoğlu'nda bu akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada araç yayaya çarptı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Mustafa Volkan Hasanbulli yönetimindeki GN 606 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan ismi henüz tespit edilemeyen yayaya çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan yayanın tedavisi halen Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.