Yayaya çarptı, 1 yaralı
Karaoğlanoğlu'nda bu akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada araç yayaya çarptı, 1 kişi yaralandı.
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Karaoğlanoğlu'nda bu akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada araç yayaya çarptı, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Mustafa Volkan Hasanbulli yönetimindeki GN 606 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan ismi henüz tespit edilemeyen yayaya çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan yayanın tedavisi halen Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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