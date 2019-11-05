Yayalara çarptı: İki yaralı

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, bu akşam 19.20 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Afitap Özkemal (K-70) yönetimindeki HV 230 plakalı araç ile cadde üzerinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, otelden çıkıp yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Reşat Doğruöz (E-70) ve Ufuk Doğruöz (K-56)’e çarpması sonucu meydana geldi.

Polisten alınan bilgiye göre kazada yaralanan her iki şahıs kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Ufuk Doğruöz taburcu olurken, Reşat Doğruöz ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.