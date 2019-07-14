Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Yavuz" Karpaz'da
"Yavuz" Karpaz'da

"Yavuz" Karpaz'da

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz’dan çıplak gözle görülebiliyor.

A+A-

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz’da.

Çıplak gözle de görülebilen Yavuz gemisi Karpaz’daki Zafer Burnu’nun güneyinde seyrediyor.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Karpaz'da ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı.  

Fotoğraf: Şifa Çolakoğlu

Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
‘Türkiye yüzde 69’unu istiyor’‘Türkiye yüzde 69’unu istiyor’Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Tasos Conis’ten Kıbrıs Türk medyasına birifing
“Ada etrafında Türk üçgeni”“Ada etrafında Türk üçgeni”
"Yavuz" Karpaz'a ulaştı"Yavuz" Karpaz'a ulaştıTürkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı.