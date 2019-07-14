"Yavuz" Karpaz'da
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz’dan çıplak gözle görülebiliyor.
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz’da.
Çıplak gözle de görülebilen Yavuz gemisi Karpaz’daki Zafer Burnu’nun güneyinde seyrediyor.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Karpaz'da ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı.
Fotoğraf: Şifa Çolakoğlu
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