Yavru kaplumbağaların denizle buluşma anı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin iş birliği içerisinde yıllardır sürdürdüğü “Kaplumbağalar Korumamız Altında” projesinin sonuncusu olan ‘kaplumbağaları denizle buluşturma’ etkinliği Alagadi Plajı’nda gerçekleşti. Etkinlik son 19 yılda olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun bir kalabalığın tanıklık ettiği etkinlikte yüze yakın kaplumbağa mavi yolculuklarına uğurlandı. Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, SOS Çocuk Köyü ve birçok gönüllünün katıldığı bu doğa olayı gün batımı ile gerçekleşti. Çeşitli derneğin ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesinin de yer aldığı etkinliğe birçok farklı milletten gözlemci de eşlik etti.

Yoğun katılımla eşsiz bir gün

Kıbrıs’ın en önemli zenginliği olan kaplumbağalar nesillerini sürdürme mücadelesinde yeni bir yolculuğa çıkarken, bu önemli tabiat olayına pek çok gönüllü şahitlik etti.

Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar için en önemli yumurtlama alanı olan Akdeniz sahili yavru kaplumbağalarla buluştu. Kıbrıs ve Türkiye medyasından gazeteciler de Alagadi Plajı’nda gerçekleşen bu doğa olayına şahit oldu. Etkinlik SOS Çocuk Köyü ve gönüllü ailelerin çocuklarının oyunlarıyla başladı. Saat 19.00’da konuşmalarla devam eden etkinlik gün batımı ile birlikte unutulmaz bir güzelliğe sahne oldu. Yavru kaplumbağaların denize bırakılmasını izleyen kalabalık bir topluluk, bol bol fotoğraf çekerek eşsiz bir gün yaşadı.