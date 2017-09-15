Yavru kaplumbağalar denizle buluştu

Kumdan Yaşama İnisiyatifi tarafından düzenlenen 5. Kumdan Yaşama Etkinliği Telsim’in de iletişim desteği ile doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs’ta en fazla Akdeniz Köyü’nde bulunan Kum Zambaklarının tanıtılması, korunması ve deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkışının gözlemlenerek farkındalık yaratılması hedeflenen etkinliğe doğaseverler ilgi gösterdi. Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Sahilde bisiklet keyfi, uçurtma etkinliği gibi eğlenceli aktivitelerle dolu keyifli bir gün geçiren doğaseverler, deniz kaplumbağalarının yumurtalarından çıkıp hayata adım attıkları büyüleyici ana tanıklık ettiler. Ardından, gözlemciler deniz kaplumbağaları denize bırakılmasını ilgiyle izlediler.

BOZALAN: YUVA SAYISINI 7 YIL DA 10 KATINA ÇIKARDIK

Akdeniz Nature Derneği Başkanı ve Kumdan Yaşama İnsiyatif Lideri Tarık Tarkan Bozalan yaptığı açıklamada, insiyatiflerinin yedinci yılını doldurduklarını ve etkinliğin beşincisini düzenlediklerini söyleyerek, hedeflerinin kaplumbağaların, yavruların ve yuvaların çoğalması olduğunu ifade etti. Caretta Caretta’ların dünyada nesli tükenmekte olduğunu ve korunması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bozalan, kum zambakların da en çok Akdeniz sahilinde olduğunu belirtti. 7 yılda yuva sayısını 10 katına çıkardıklerini belirten Bozalan, Akdeniz sahilinde geçtiğimiz yıllarda 16 yuva varken, şimdilerde ise 360 yuvanın yapıldığını söyleyerek, bunun insiyatifin başarısının olduğunu söyledi. Bozalan, Telsim’in geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da iletişim desteği vermesinden çok mutlu olduklarını ifade ederek, teşekkürlerini iletti.